ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити

«Манчестер Сити» объявил о новом контракте центрального полузащитника Фернандиньо.
Теперь договор бразильского игрока истекает в середине 2021 года. 34-летний футболист выступает за манчестерскую команду с 2013 года после перехода из «Шахтера».
Провел за «Сити» 270 матчей, выиграл 3 чемпионских титула АПЛ.
В нынешнем сезоне АПЛ провел 20 матчей. Наставник Хосеп Гвардиола использует игрока не только в центре поля, но в центре обороны.
🔥2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣🔥— Manchester City (@ManCity) January 28, 2020
Another year of @fernandinho!!!
🔵 #ManCity pic.twitter.com/rrEEKTHC5x
Источник — ФК Манчестер Сити
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