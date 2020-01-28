ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити

«Манчестер Сити» объявил о новом контракте центрального полузащитника Фернандиньо.

Теперь договор бразильского игрока истекает в середине 2021 года. 34-летний футболист выступает за манчестерскую команду с 2013 года после перехода из «Шахтера».

Провел за «Сити» 270 матчей, выиграл 3 чемпионских титула АПЛ.

В нынешнем сезоне АПЛ провел 20 матчей. Наставник Хосеп Гвардиола использует игрока не только в центре поля, но в центре обороны.