ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити

Опытнейший хавбек остается в команде Хосепа Гвардиолы

  • 28.01.2020 17:09
  • 2855 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити
© twitter.com/ManCity

«Манчестер Сити» объявил о новом контракте центрального полузащитника Фернандиньо.

Теперь договор бразильского игрока истекает в середине 2021 года. 34-летний футболист выступает за манчестерскую команду с 2013 года после перехода из «Шахтера».

Провел за «Сити» 270 матчей, выиграл 3 чемпионских титула АПЛ.

В нынешнем сезоне АПЛ провел 20 матчей. Наставник Хосеп Гвардиола использует игрока не только в центре поля, но в центре обороны.

 

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Источник — ФК Манчестер Сити

(4 голоса)

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Комментарии
    Видео |
      Видео |, 28.01.2020 18:24
    +1
    в 35 лет, основной игрок, красава
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 28.01.2020 18:19
    +2
    Сразу видно,профессионал,а не какой то андрюшка дерьмолай.
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 28.01.2020 18:19
    +2
    Сразу видно,профессионал,а не какой то андрюшка дерьмолай.
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 28.01.2020 18:24
    +1
    в 35 лет, основной игрок, красава
    Ссылка
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