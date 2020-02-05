Манчестер Сити собирается попрощаться с Канселу

«Манчестер Сити» летом собирается продать своего защитника Жоау Канселу.

Отмечается, что сам игрок хочет покинуть клуб, поскольку получает мало игровой практики. «Сити» не будут препятствовать уходу футболиста.

Напомним, что Канселу перешел в «Манчестер Сити» летом 2019 года из «Ювентуса».

В этом сезоне он сыграл 10 матчей за клуб.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» хочет арендовать у «Манчестер Сити» Канселу.