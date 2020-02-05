Манчестер Сити собирается попрощаться с Канселу

Защитник летом может покинуть клуб

  • 05.02.2020 07:14
  • 827 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Сити собирается попрощаться с Канселу
© Twitter. Жоау Канселу

«Манчестер Сити» летом собирается продать своего защитника Жоау Канселу. 

Отмечается, что сам игрок хочет покинуть клуб, поскольку получает мало игровой практики. «Сити» не будут препятствовать уходу футболиста.

Напомним, что Канселу перешел в «Манчестер Сити» летом 2019 года из «Ювентуса».

В этом сезоне он сыграл 10 матчей за клуб.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» хочет арендовать у «Манчестер Сити» Канселу.

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Источник — Sports Mole

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 07:47
    0
    чувствую летом ман сити вспомнит что им снова нужон Матвиенко
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 07:47
    0
    чувствую летом ман сити вспомнит что им снова нужон Матвиенко
    Ссылка
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