Валенсия хочет арендовать у Манчестер Сити Канселу

Испанская «Валенсия» хочет подписать защитника английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Португалии Жоау Канселу.

По информации источника, «Валенсия» хочет заполучить португальца как минимум на правах аренды до лета, и сам 25-летний игрок уже дал согласие на переход.

В «Манчестер Сити» вряд ли захотят ослаблять состав в преддверии решающей части кампании, но трансфер по-прежнему вероятен.

Отметим, что в этом сезоне Канселу провел за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.