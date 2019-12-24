Валенсия хочет арендовать у Манчестер Сити Канселу

Испанская «Валенсия» хочет подписать защитника английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Португалии Жоау Канселу.
По информации источника, «Валенсия» хочет заполучить португальца как минимум на правах аренды до лета, и сам 25-летний игрок уже дал согласие на переход.
В «Манчестер Сити» вряд ли захотят ослаблять состав в преддверии решающей части кампании, но трансфер по-прежнему вероятен.
Отметим, что в этом сезоне Канселу провел за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.
Ранее сообщалось, что «Бавария» нацелилась на Канселу.
Источник — As.com
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