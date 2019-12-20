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Бавария нацелилась на Канселу

Защитник «Манчестер Сити» может перейти в немецкий клуб

  • 20.12.2019 12:09
  • 777 просмотров
  • 1 комментарий
Бавария нацелилась на Канселу
© 90min. Жоау Канселу

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в выкупе контракта 25-летнего португальского правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

В текущем сезоне Канселу провел за «МанСити» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость Жоау оценивается в €50 миллионов. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2025-го года.

В активе Канселу 16 матчей в составе национальной сборной Португалии, где он забил 3 мяча.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    ВВВ
      ВВВ, 20.12.2019 12:33
    0
    Не думаю що МС продасть правого вінгера,там їх не 3,як умовно лівих вінгерів.Тим більше що Канселу наразі основний вінгер команди і так би мовити в самому соку"- 25 років!
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 20.12.2019 12:33
    0
    Не думаю що МС продасть правого вінгера,там їх не 3,як умовно лівих вінгерів.Тим більше що Канселу наразі основний вінгер команди і так би мовити в самому соку"- 25 років!
    Ссылка
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