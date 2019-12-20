Бавария нацелилась на Канселу

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в выкупе контракта 25-летнего португальского правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

В текущем сезоне Канселу провел за «МанСити» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость Жоау оценивается в €50 миллионов. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2025-го года.

В активе Канселу 16 матчей в составе национальной сборной Португалии, где он забил 3 мяча.