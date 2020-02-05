Матч Украина - Кипр состоится в Полтаве или Харькове

26-го мая сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 проведет контрольный матч против команды Кипра.
Сообщается, что игра пройдет в Харькове или Полтаве. Если в Харькове национальная команда бывает регулярно, то Полтаву рассматривают в качестве варианта с расширением присутствия сборной в разных городах страны.
В рамках подготовки к Евро Украина сыграет 5 матчей, в том числе три домашних.
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Источник — zbirna.com
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