Матч Украина - Кипр состоится в Полтаве или Харькове

26-го мая сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 проведет контрольный матч против команды Кипра.

Сообщается, что игра пройдет в Харькове или Полтаве. Если в Харькове национальная команда бывает регулярно, то Полтаву рассматривают в качестве варианта с расширением присутствия сборной в разных городах страны.

В рамках подготовки к Евро Украина сыграет 5 матчей, в том числе три домашних.