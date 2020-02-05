Матч Украина - Кипр состоится в Полтаве или Харькове

Матч в рамках подготовки к Евро-2020

  • 05.02.2020 13:33
  • 783 просмотра
  • 4 комментария
Матч Украина - Кипр состоится в Полтаве или Харькове
© ffu.ua

26-го мая сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 проведет контрольный матч против команды Кипра.

Сообщается, что игра пройдет в Харькове или Полтаве. Если в Харькове национальная команда бывает регулярно, то Полтаву рассматривают в качестве варианта с расширением присутствия сборной в разных городах страны.

В рамках подготовки к Евро Украина сыграет 5 матчей, в том числе три домашних.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    VVV
    VVV, 05.02.2020 14:02
    0
    Полтава?жартуєте?щоб навіть третина стадіону не зібралась? Там навіть коли Ворскла в ЛЄ в групі грала-на футбол не ходили..
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 05.02.2020 13:51
    0
    Тілько ві Львові)
    Ссылка
    ttt
      ttt, 05.02.2020 13:46
    0
    Харьков рулит...но пусть праздник будет и в Полтаве
    Ссылка
    MaksimKucher
      MaksimKucher, 05.02.2020 13:42
    +3
    Ну який Харків? Там не місце для збірної на найближчий рік.На матч з Литвою зібрався навіть не повний стадіон
    Ссылка
    MaksimKucher
      MaksimKucher, 05.02.2020 13:42
    +3
    Ну який Харків? Там не місце для збірної на найближчий рік.На матч з Литвою зібрався навіть не повний стадіон
    Ссылка
    VVV
    VVV, 05.02.2020 14:02
    0
    Полтава?жартуєте?щоб навіть третина стадіону не зібралась? Там навіть коли Ворскла в ЛЄ в групі грала-на футбол не ходили..
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 05.02.2020 13:51
    0
    Тілько ві Львові)
    Ссылка
    ttt
      ttt, 05.02.2020 13:46
    0
    Харьков рулит...но пусть праздник будет и в Полтаве
    Ссылка
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