Заявка сборной Украины на Евро-2020 будет объявлена 2 июня

По информации zbirna.com, тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявит окончательную заявку на Евро-2020 2-го июня.

В заявку войдут 23 футболиста - 3 вратаря и 20 полевых игроков.

До отъезда на чемпионат Европы сборная Украины планирует провести 5 спаррингов. Точно известно, что команда сыграет с Францией (27 марта), Польшей (31 марта) и Кипром (26 мая).

Плюс еще 2 матча пройдут 2 и 7 июня, но соперники пока не названы.

Три последние встречи пройдут в Украине, тогда как с Францией и Польшей команда сыграет на выезде.