Элина СВИТОЛИНА: «Хочу сыграть в Украине за национальную сборную»

Украинская теннисистка Элина Свитолина довольна тем, что ей удастся принять участие в Кубке Федерации в составе национальной команды.

«Рада, что снова играю в команде. Сейчас у нас новое поколение, очень здорово видеть новые лица. Девочки очень мотивированы, много работают, все с бойцовским характером, поэтому все тренировки очень интенсивные. Мы приехали сильнейшим составом, поэтому хочется отыграть здесь на максимальный результат».

«Вчера мы обсуждали с девочками, что в апреле нужно будет играть плей-офф, если тут все сложится удачно, и там, возможно, будет домашний матч. Я бы очень хотела снова сыграть в Украине, я помню эмоции которые получила, когда мы играли в Харькове против Австралии».

«Но сейчас я бы не хотела забегать вперед, так как важно решить свои вопросы на этом этапе, а потом подумаем про апрель», - сказала Свитолина.

Первый матч на турнире Украина сыграет 6-го февраля.