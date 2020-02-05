Элина СВИТОЛИНА: «Хочу сыграть в Украине за национальную сборную»

Украинская теннисистка примет участие в Кубке Федерации

  • 05.02.2020 12:31
  • 1055 просмотров
  • 5 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Хочу сыграть в Украине за национальную сборную»
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Элина Свитолина довольна тем, что ей удастся принять участие в Кубке Федерации в составе национальной команды.

«Рада, что снова играю в команде. Сейчас у нас новое поколение, очень здорово видеть новые лица. Девочки очень мотивированы, много работают, все с бойцовским характером, поэтому все тренировки очень интенсивные. Мы приехали сильнейшим составом, поэтому хочется отыграть здесь на максимальный результат».

«Вчера мы обсуждали с девочками, что в апреле нужно будет играть плей-офф, если тут все сложится удачно, и там, возможно, будет домашний матч. Я бы очень хотела снова сыграть в Украине, я помню эмоции которые получила, когда мы играли в Харькове против Австралии».

«Но сейчас я бы не хотела забегать вперед, так как важно решить свои вопросы на этом этапе, а потом подумаем про апрель», - сказала Свитолина.

Первый матч на турнире Украина сыграет 6-го февраля.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    potemkin78
      potemkin78, 05.02.2020 13:25
    0
    лучше б ты на плейофф приезжала
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.02.2020 13:24
    0
    гнать ссаными тряпками всех ватанов за поребрик
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.02.2020 13:24
    0
    paulgreeen, 05.02.2020 13:15
    Это все что способен репродуцировать мозг?
    Понятно же, что ехала она туда для отбывания номера, чтобы не получить штрафов со стороны WTA.
    хватит итар-тасс тут цитировать, ботяра
    ей никаких санкций не светило, а поехала она за баблом.
    Ссылка
    paulgreeen
    online
      paulgreeen, 05.02.2020 13:15
    0
    tank72063, 05.02.2020 12:46
    Как,а мацква-любимый город...неужели пропустит?
    Это все что способен репродуцировать мозг?
    Понятно же, что ехала она туда для отбывания номера, чтобы не получить штрафов со стороны WTA.
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 05.02.2020 12:46
    -3
    Как,а мацква-любимый город...неужели пропустит?
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 05.02.2020 13:25
    0
    лучше б ты на плейофф приезжала
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.02.2020 13:24
    0
    гнать ссаными тряпками всех ватанов за поребрик
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.02.2020 13:24
    0
    paulgreeen, 05.02.2020 13:15
    Это все что способен репродуцировать мозг?
    Понятно же, что ехала она туда для отбывания номера, чтобы не получить штрафов со стороны WTA.
    хватит итар-тасс тут цитировать, ботяра
    ей никаких санкций не светило, а поехала она за баблом.
    Ссылка
    paulgreeen
    online
      paulgreeen, 05.02.2020 13:15
    0
    tank72063, 05.02.2020 12:46
    Как,а мацква-любимый город...неужели пропустит?
    Это все что способен репродуцировать мозг?
    Понятно же, что ехала она туда для отбывания номера, чтобы не получить штрафов со стороны WTA.
    Ссылка
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