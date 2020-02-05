Элина СВИТОЛИНА: «Хочу сыграть в Украине за национальную сборную»

Украинская теннисистка Элина Свитолина довольна тем, что ей удастся принять участие в Кубке Федерации в составе национальной команды.
«Рада, что снова играю в команде. Сейчас у нас новое поколение, очень здорово видеть новые лица. Девочки очень мотивированы, много работают, все с бойцовским характером, поэтому все тренировки очень интенсивные. Мы приехали сильнейшим составом, поэтому хочется отыграть здесь на максимальный результат».
«Вчера мы обсуждали с девочками, что в апреле нужно будет играть плей-офф, если тут все сложится удачно, и там, возможно, будет домашний матч. Я бы очень хотела снова сыграть в Украине, я помню эмоции которые получила, когда мы играли в Харькове против Австралии».
«Но сейчас я бы не хотела забегать вперед, так как важно решить свои вопросы на этом этапе, а потом подумаем про апрель», - сказала Свитолина.
Источник — Большой теннис Украины
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Понятно же, что ехала она туда для отбывания номера, чтобы не получить штрафов со стороны WTA.
ей никаких санкций не светило, а поехала она за баблом.
Понятно же, что ехала она туда для отбывания номера, чтобы не получить штрафов со стороны WTA.
Понятно же, что ехала она туда для отбывания номера, чтобы не получить штрафов со стороны WTA.
ей никаких санкций не светило, а поехала она за баблом.
Понятно же, что ехала она туда для отбывания номера, чтобы не получить штрафов со стороны WTA.
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