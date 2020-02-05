WADA сообщило России о запрете на участие в ЧМ-2022

Российская команда не сыграет на чемпионате мира по футболу

  • 05.02.2020 11:36
  • 4626 просмотров
  • 15 комментариев
WADA сообщило России о запрете на участие в ЧМ-2022
© БелТА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило сборной России принимать участие в ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

«Международное антидопинговое агентство уведомляет Россию о своем запрете на участие в чемпионате мира по футболу в Катаре», — гласит сообщение арабского издания beIN Sports.

9-го декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить Россию от участия в крупнейших соревнованиях на 4 года из-за манипуляции допинг-пробами в московской антидопинговой лаборатории.

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Источник — Beinsports.com

(17 голосов)

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Комментарии
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 05.02.2020 12:30
    0
    Сказали что играть смогут, но без россиянской символике, как на ОИ прошедших
    Ссылка
    Володимир Дорошук
      Володимир Дорошук, 05.02.2020 12:27
    0
    Чому такі новини не на головній.
    Ссылка
    timmy
      timmy, 05.02.2020 12:26
    0
    Мокшане начали минусить
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 05.02.2020 12:24
    0
    Ну, теперь посмотрим, что на это скажут в ФИФА
    Ссылка
    timmy
      timmy, 05.02.2020 12:24
    0
    Теперь надеемся что это не фэйк
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 05.02.2020 12:24
    0
    REALIST, 05.02.2020 12:18
    Сейчас начнется зауральская боярышниковая вонь аля это все политика и т.д., занесут чУмадан нефтедолларов куда надо и поедут... как это ЧМ без представителей православного ногомячя будет?
    кацапський сморід буде, то саме собою, але, вважаю, що рішення ВАДА не скасує...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.02.2020 12:18
    0
    Сейчас начнется зауральская боярышниковая вонь аля это все политика и т.д., занесут чУмадан нефтедолларов куда надо и поедут... как это ЧМ без представителей православного ногомячя будет?
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 05.02.2020 12:07
    +1
    Откупятся
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 05.02.2020 12:07
    +1
    Ну за такое грех не выпить!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.02.2020 12:07
    +2
    все закономерно
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 05.02.2020 12:06
    +1
    Що ще можна сказати...
    Ссылка
    VVV
    VVV, 05.02.2020 12:02
    +3
    Чудова новина!!!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 05.02.2020 12:02
    +4
    Правильно нечего пускать пускать кацапов-допингистов к цивилизированным соревнованиям
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.02.2020 12:01
    +3
    Хорошая новость,если это не очередная утка
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 11:57
    +6
    А вот это уже новость дня прекрасно !!! За поребриклм сегодня ожидается невиданный салют из взорвавшихся пердаков небратьев !!!
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 11:57
    +6
    А вот это уже новость дня прекрасно !!! За поребриклм сегодня ожидается невиданный салют из взорвавшихся пердаков небратьев !!!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 05.02.2020 12:02
    +4
    Правильно нечего пускать пускать кацапов-допингистов к цивилизированным соревнованиям
    Ссылка
    VVV
    VVV, 05.02.2020 12:02
    +3
    Чудова новина!!!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.02.2020 12:01
    +3
    Хорошая новость,если это не очередная утка
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.02.2020 12:07
    +2
    все закономерно
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 05.02.2020 12:07
    +1
    Откупятся
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 05.02.2020 12:07
    +1
    Ну за такое грех не выпить!
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 05.02.2020 12:06
    +1
    Що ще можна сказати...
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 05.02.2020 12:30
    0
    Сказали что играть смогут, но без россиянской символике, как на ОИ прошедших
    Ссылка
    Володимир Дорошук
      Володимир Дорошук, 05.02.2020 12:27
    0
    Чому такі новини не на головній.
    Ссылка
    timmy
      timmy, 05.02.2020 12:26
    0
    Мокшане начали минусить
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 05.02.2020 12:24
    0
    Ну, теперь посмотрим, что на это скажут в ФИФА
    Ссылка
    timmy
      timmy, 05.02.2020 12:24
    0
    Теперь надеемся что это не фэйк
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 05.02.2020 12:24
    0
    REALIST, 05.02.2020 12:18
    Сейчас начнется зауральская боярышниковая вонь аля это все политика и т.д., занесут чУмадан нефтедолларов куда надо и поедут... как это ЧМ без представителей православного ногомячя будет?
    кацапський сморід буде, то саме собою, але, вважаю, що рішення ВАДА не скасує...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.02.2020 12:18
    0
    Сейчас начнется зауральская боярышниковая вонь аля это все политика и т.д., занесут чУмадан нефтедолларов куда надо и поедут... как это ЧМ без представителей православного ногомячя будет?
    Ссылка
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