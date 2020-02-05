WADA сообщило России о запрете на участие в ЧМ-2022

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило сборной России принимать участие в ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

«Международное антидопинговое агентство уведомляет Россию о своем запрете на участие в чемпионате мира по футболу в Катаре», — гласит сообщение арабского издания beIN Sports.

9-го декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить Россию от участия в крупнейших соревнованиях на 4 года из-за манипуляции допинг-пробами в московской антидопинговой лаборатории.