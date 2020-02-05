Челси летом вновь попробует купить Дембеле

«Челси» этим летом вновь попробует купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле.

Лондонский клуб пытался зимой подписать футболиста, но сторонам не удалось договориться. Ожидается, что на летнюю трансферную кампанию руководство «Челси» выделит 150 млн фунтов.

Одной из приоритетных целей может быть Дембеле.

В этом сезоне Дембеле 33 матча за «Лион» во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Также на игрока претендует «Манчестер Юнайтед».