Манчестер Юнайтед дает 43 миллиона фунтов за Муссу Дембеле

«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Лиона» Муссу Дембеле.
Как сообщает Daily Mirror, английский клуб готов купить нападающего за 43 миллиона фунтов стерлингов.
В этом сезоне Дембеле сыграл 19 матчей в чемпионате Франции и забил 11 мячей и отдал 1 голевую передачу.
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Источник — Daily Mirror
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