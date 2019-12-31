Челси собирается купить Муссу Дембеле

«Челси» собирается подписать нападающим «Лиона» Муссой Дембеле.
Как сообщает Sky Sports, игрока хочет видит главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард.
В этом сезоне Дембеле провел 25 матчей за «Лион» и забил 10 мячей.
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Источник — Sky Sports
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