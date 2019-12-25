Арсенал нацелился на Муссу Дембеле

«Арсенал» в январе может усилить линию атаки. Как сообщает Le 10 Sport, «канониры» хотят купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле.
В 23-летнем французе клуб видит замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который планирует покинуть Лондон.
Напомним, что Обамеянгом интересуются «Интер» и «Реал».
В этом сезоне Дембеле провел 25 матчей за «Лион» и забил 10 мячей.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить форварда «Байера» Кевина Фолланда.
Источник — Le 10 Sport
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