Арсенал нацелился на Муссу Дембеле

Лондонский клуб хочет усилиться форвардом

  • 25.12.2019 10:28
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Арсенал нацелился на Муссу Дембеле
© Daily Express. Мусса Дембеле
«Арсенал» в январе может усилить линию атаки. Как сообщает Le 10 Sport, «канониры» хотят купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле. 
 
В 23-летнем французе клуб видит замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который планирует покинуть Лондон.
 
Напомним, что Обамеянгом интересуются «Интер» и «Реал». 
 
В этом сезоне Дембеле провел 25 матчей за «Лион» и забил 10 мячей.
 
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить форварда «Байера» Кевина Фолланда.
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Источник — Le 10 Sport

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