Артета хочет, чтобы Арсенал купил форварда Байера

Нападающий «Байера» Кевин Фолланд в ближайшее время может продолжить карьеру в «Арсенале».
Как сообщает английская пресса, новый наставник лондонцев Микель Артета хочет, чтобы клуб приобрел 27-летнего немца. Фолланд может перебраться в «Арсенал» уже в январе.
В этом сезоне на счету Фолланда 7 голов и 6 результативных передач в 25 матчах за «Байер».
Ранее сообщалось, что первым трансфером Артеты в «Арсенале» будет Дрис Мертенс.
Источник — Sky Sports
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