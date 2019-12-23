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Артета хочет, чтобы Арсенал купил форварда Байера

Новый наставник лондонцев намерен усилить линию атаки

  • 23.12.2019 07:22
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Артета хочет, чтобы Арсенал купил форварда Байера
© Soccersouls. Кевин Фолланд
Нападающий «Байера» Кевин Фолланд в ближайшее время может продолжить карьеру в «Арсенале».
 
Как сообщает английская пресса, новый наставник лондонцев Микель Артета хочет, чтобы клуб приобрел 27-летнего немца. Фолланд может перебраться в «Арсенал» уже в январе.
 
В этом сезоне на счету Фолланда 7 голов и 6 результативных передач в 25 матчах за «Байер».
 
Ранее сообщалось, что первым трансфером Артеты в «Арсенале» будет Дрис Мертенс.
 
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Источник — Sky Sports

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