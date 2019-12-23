Артета хочет, чтобы Арсенал купил форварда Байера

Нападающий «Байера» Кевин Фолланд в ближайшее время может продолжить карьеру в «Арсенале».

Как сообщает английская пресса, новый наставник лондонцев Микель Артета хочет, чтобы клуб приобрел 27-летнего немца. Фолланд может перебраться в «Арсенал» уже в январе.

В этом сезоне на счету Фолланда 7 голов и 6 результативных передач в 25 матчах за «Байер».