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Дрис Мертенс может стать первым трансфером Артеты в Арсенале

Лондонский клуб в январе собирается купить форварда «Наполи»

  • 22.12.2019 14:12
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Дрис Мертенс может стать первым трансфером Артеты в Арсенале
© talkSPORT. Дрис Мертенс
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс является главной трансферной целью в январе лондонского «Арсенала».
 
Как сообщает Sky Sports, бельгийский футболист станет первым трансфером клуба после прихода главного тренера Микеля Артеты.
 
Напомним, что Мертенс отказывается продлевать контракт с «Наполи». Текущее соглашение футболиста истекает в конце сезона. 
 
«Канонирам» трансфер нападающего зимой обойдется примерно в 10 млн фунтов. 
 
В этом сезоне Мертенс сыграл 22 матча за «Наполи», забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.
 
Ранее сообщалось, что на Мертенса претендует «Интер».

 

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Источник — Sky Sports

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