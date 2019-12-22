Дрис Мертенс может стать первым трансфером Артеты в Арсенале

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс является главной трансферной целью в январе лондонского «Арсенала».
Как сообщает Sky Sports, бельгийский футболист станет первым трансфером клуба после прихода главного тренера Микеля Артеты.
Напомним, что Мертенс отказывается продлевать контракт с «Наполи». Текущее соглашение футболиста истекает в конце сезона.
«Канонирам» трансфер нападающего зимой обойдется примерно в 10 млн фунтов.
В этом сезоне Мертенс сыграл 22 матча за «Наполи», забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что на Мертенса претендует «Интер».
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.