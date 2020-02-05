Арсенал летом планирует подписать защитника Лилля

Лондонский клуб хочет купить Габриэля

  • 05.02.2020 08:37
  • 375 просмотров
  • 0 комментариев
Арсенал летом планирует подписать защитника Лилля
© Foot Sur7. Габриэль

«Арсенал» заинтересован в услугах защитника «Лилля» Габриэля.

Как сообщает английская пресса, лондонцы попытаются приобрести 22-летнего бразильского футболиста следующим летом. За Габриэля придется заплатить около 30 млн фунтов.

В этом сезоне Габриэль провел 26 матчей за «Лилль» и забил 1 мяч.

Напомним, что зимой «Арсенал» подписал двоих защитников - Седрика Соареша и Пабло Мари. Также клуб хотел купить игрока «Шахтера» Николая Матвиенко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Mirror

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности