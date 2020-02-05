Арсенал летом планирует подписать защитника Лилля

«Арсенал» заинтересован в услугах защитника «Лилля» Габриэля.
Как сообщает английская пресса, лондонцы попытаются приобрести 22-летнего бразильского футболиста следующим летом. За Габриэля придется заплатить около 30 млн фунтов.
В этом сезоне Габриэль провел 26 матчей за «Лилль» и забил 1 мяч.
Напомним, что зимой «Арсенал» подписал двоих защитников - Седрика Соареша и Пабло Мари. Также клуб хотел купить игрока «Шахтера» Николая Матвиенко.
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Источник — Daily Mirror
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