Арсенал летом планирует подписать защитника Лилля

«Арсенал» заинтересован в услугах защитника «Лилля» Габриэля.

Как сообщает английская пресса, лондонцы попытаются приобрести 22-летнего бразильского футболиста следующим летом. За Габриэля придется заплатить около 30 млн фунтов.

В этом сезоне Габриэль провел 26 матчей за «Лилль» и забил 1 мяч.

Напомним, что зимой «Арсенал» подписал двоих защитников - Седрика Соареша и Пабло Мари. Также клуб хотел купить игрока «Шахтера» Николая Матвиенко.