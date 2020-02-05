Нант – ПСЖ – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Нант» на своем поле уступил «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:2.
Лучшие моменты матча Нант - ПСЖ
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Моузес Саймон (Нант).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Тило Керер (ПСЖ).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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