ПСЖ в непростом матче взял верх над Канарейками на выезде

4 февраля состоялись матчи чемпионата Франции 2019/20. «ПСЖ» в непростом матче взял верх над «Нантом» на выезде. «Лилль» и «Монако» одержали минимальные победы на своем поле.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (58 очков), далее идут «Марсель» (43), «Ренн» (40), «Лилль» (37), «Монпелье» (33).
Лига 1. 23-й тур
«Лилль» – «Ренн» – 1:0
Гол: Реми, 4.
«Монако» – «Анже» – 1:0
Гол: Йоветич, 18.
«Нант» – «ПСЖ» – 1:2
Голы: Саймон, 68 – Икарди, 29, Керер, 57.
Турнирная таблица Лиги 1
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Источник — Sport.ua
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