Милик забил 15 из 35 голов в Серии А первым ударом

25-летний польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик 15 из 35 своих голов забил после первого удара по воротам.

Трансферная стоимость Милика оценивается в 40 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне Милик за «Наполи» провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и не отдал ни одной результативной передачи.