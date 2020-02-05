Милик забил 15 из 35 голов в Серии А первым ударом

25-летний польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик 15 из 35 своих голов забил после первого удара по воротам.
Трансферная стоимость Милика оценивается в 40 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2021 года.
В текущем сезоне Милик за «Наполи» провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и не отдал ни одной результативной передачи.
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Источник — Opta
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