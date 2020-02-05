Милик забил 15 из 35 голов в Серии А первым ударом

Нападающему «Наполи» не нужно много времени

  • 05.02.2020 02:17
  • 204 просмотра
  • 1 комментарий
Милик забил 15 из 35 голов в Серии А первым ударом
© corrieredellosport.it. Аркадиуш Милик

25-летний польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик 15 из 35 своих голов забил после первого удара по воротам.

Трансферная стоимость Милика оценивается в 40 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне Милик за «Наполи» провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и не отдал ни одной результативной передачи.

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Источник — Opta

(1 голос)

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Комментарии
    mishagaliullin
    online
      mishagaliullin, 05.02.2020 02:58
    0
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    mishagaliullin
    online
      mishagaliullin, 05.02.2020 02:58
    0
    Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?! Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте----- https://cuz.su/mblog
    Ссылка
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