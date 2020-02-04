Кайрат хотел арендовать у Динамо Каргбо

«Кайрат» после спарринга с «Динамо» в Турции хотел арендовать Ибрагима Каргбо. 20-летний бельгиец в том матче отличился дублем и произвел хорошее впечатление.

По информации Sport.ua, представители «Кайрата» хотели арендовать Каргбо сразу после игры, несмотря на то, что бельгиец получил повреждение, но получили отказ.

Напомним, что за «Динамо» Ибрагим Каргбо не сможет играть в этом сезоне, поскольку уже заигран за две команды. На Казахстан запрет ФИФА не распространялся бы, поскольку чемпионат там проводится по схеме весна-осень.

Ранее агент игрока Дмитрий Селюк сказал, что Каргбо выбыл до лета.