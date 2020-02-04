Андрей ШАХОВ: «Почему каждый матч Динамо будет под контролем VAR?»

Украинский журналист является поклонником системы видеоассистента рефери

  • 04.02.2020 20:19
  • 2237 просмотров
  • 32 комментария
Андрей ШАХОВ: «Почему каждый матч Динамо будет под контролем VAR?»
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Украинский спортивный журналист Андрей Шахов обнародовал свое мнение о внедрении системы видеоассистента рефери (VAR) в украинском футболе:

«Думаю, уже все знают, что уже с первого тура 2020 года в нашем чемпионате начинает работать система ВАР. Многие даже видели перечень матчей, на которых будет применена данная система. На всякий случай и для удобства повторяю:

19 тур
«Динамо» – «Ворскла»
«Шахтёр» – «Десна»

20 тур
«Днепр-1» – «Динамо»
«Заря» – «Олимпик»

21 тур
«Динамо» – «Колос»
«Шахтёр» – «Днепр-1»

22 тур
«Александрия» – «Динамо»
«Днепр-1» – «Мариуполь»

1/4 финала Кубка Украины
«Динамо» – «Александрия»
«Десна» – «Ворскла»

Первое, что хочу обозначить. Я – поклонник ВАР. Да, мне не нравится, когда после гола еще минуту, а то и больше, все в неведении ждут вердикта видео-ассистента,  когда выискивают миллиметровые офсайды или фолы минутной давности при отборе мяча и зарождении атаки. Однозначно: ВАР нужно сделать мобильнее. Над этим нужно думать, проверять, обсуждать, но в целом даже сейчас очевидно, что ВАР помогает избегать многих нелепых ошибок.

Так что в моем понимании ВАР идет на пользу футбола. И, насколько я знаю, все тренеры команд УПЛ, в том числе Каштру и Михайличенко, проголосовали за его внедрение. Но так делается в Европе. Интересно, как будет у нас. Ведь если условный судья Ж. или судья Ш. принимал необъективные решения в пользу одной команды и вытягивал за уши другую в статусе главного арбитра, что помешает ему делать то же самое, находясь у монитора?

Репутация? Но он о ней не сильно задумывался раньше, с чего бы ему озаботиться ей сейчас? Или что мешает главному судье пересмотреть спорный эпизод по видео и принять решение в пользу нужной команды? Не станет ли такая хорошая затея заложником необъективности людей в чёрном/жёлтом/сиреневом/розовом?..

Да, я не доверяю нашим судьям, но ведь они сами дали повод так считать! И всё-таки верю и надеюсь, что предвзятости и ошибок от наших судей станет несоизмеримо меньше. Хочу верить.

Но речь немного о другом. Никак не могу понять, по какому принципу распределялись эти матчи? Почему каждый матч «Динамо» под контролем ВАР, у «Шахтера» ВАР будет задействован только в домашних играх, а обе львовские команды вообще были проигнорированы, в том числе и львовское дерби, которое превращается в важный матч в борьбе за выживание.

Если пытались соблюсти принцип центральности матча, если во главу угла ставится борьба за второе место, то почему в списке нет игры «Десна» – «Заря»? Если в ФФУ и ассоциации судей исходят из географического положения городов-хозяев, то почему нет домашних игр «Олимпика», играющего в самом центре Киева? Если дело в телевизионных пулах, то почему тогда в 20-м туре два матча представлены из пула «Плюсов»? Карандашом в календарь тыкали, но ведь не может быть, чтоб карандаш магнитом тянуло к слову «Динамо»!  

И вообще это доверие или, наоборот, недоверие к киевскому «Динамо», с одной стороны и львовским командам с другой? Столь пристальное внимание – это хорошо или плохо? Или «Динамо» было самой недовольной судейством командой в эти 18 туров 2019 году, раз Киеву выпадает такая честь, и ВАР сопровождает команду даже в Александрии? А львовяне, наоборот, всегда были довольны судейством, хотя сражаются за выживание? Так вроде бы нет.

Опять же, я не могу и не хочу сказать, что выбор матчей плохой, я просто не улавливаю логику в выборе игр. Я пытаюсь отнести к такому распределению матчей как к данности, но не могу, потому что не понимаю методов распределения и недоумеваю, почему нельзя было публично объяснить, по какому критерию или по каким критериям выбирались матчи, почему одним – всё, а другим – ничего? Просто объясните, чтобы не было никаких недомолвок. С вас не убудет, зато всем стало бы понятно.

А так, начинает сдаваться, что еще одна замечательная идея превращается: а) в повод отчитаться перед УЕФА / ФИФА, что мы, такие хорошие, внедрили этот ВАР в наш футбол; б) в орудие для манипуляций со стороны футбольную власть предержащих. И объяснения, кажется, не последовали только потому, что никто не в состоянии это объяснить, если, конечно, не считать таковым что-то вроде «Вот мы так решили!»

 
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Источник — Фраза

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 21:17
    0
    AK_228, 04.02.2020 21:13
    Так не, это несерьёзно ... со стороны динамо, мелковатый, серообразный тупездень
    А со стороны шахты что, глубокий аналитический философский анализ происходящего?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 04.02.2020 21:16
    0
    Zport., 04.02.2020 21:09
    Так лугандония голосовала за медведчука и суркиса? Отвечай
    Лугандония,как ты говоришь,вообще в выборах не участвовала,ты о чем болезненный раcсказываешь?
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 21:13
    -2
    Alex86 1, 04.02.2020 21:12
    О, все писец форуму - опять срач начинается)
    Так не, это несерьёзно ... со стороны динамо, мелковатый, серообразный тупездень
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 21:12
    +2
    О, все писец форуму - опять срач начинается)
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.02.2020 21:09
    -1
    Frankov, 04.02.2020 21:07
    Тут хорошая новость для андрюшки дерьмолая и его почитателей-Руководство «Вест Хэма», за который выступает Андрей Ярмоленко, урежет футболистам зарплаты на 50%, если клуб вылетит в чемпионшип, сообщает Daily Mail
    Так лугандония голосовала за медведчука и суркиса? Отвечай
    Ссылка
    Izi_paramon
      Izi_paramon, 04.02.2020 21:08
    -2
    Так вам же в плюс дырки или не получится уже смахливать шубодурам))
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 04.02.2020 21:07
    -2
    Тут хорошая новость для андрюшки дерьмолая и его почитателей-Руководство «Вест Хэма», за который выступает Андрей Ярмоленко, урежет футболистам зарплаты на 50%, если клуб вылетит в чемпионшип, сообщает Daily Mail
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 21:07
    -2
    Zport., 04.02.2020 20:59
    Причём беженцы от рускага мира, который сами и звали..
    Что не говори, а главные сепары засели в киеве.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 21:06
    -1
    Zport., 04.02.2020 20:59
    Причём беженцы от рускага мира, который сами и звали..
    Что не говори, а главные сепары засели в киеве.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 21:06
    -1
    Zport., 04.02.2020 21:04
    Вся убогая донецкая троица отписалась. Ой смешные
    Даже не знаю есть ли смысл реагировать на твою природную тупость!? Наверно не стоит тратить время, целый год пишешь одно и тоже
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.02.2020 21:06
    0
    Frankov, 04.02.2020 21:03
    Вот только не представителям муSSарни говорить про боевиков,когда хозяева муSSарни мертвечук и жмуркисы представляют самую промосковскую партию- ЗА ЖИДДЯ.
    Да ты что. Так за них же проголосовала вся ваша лугандония. Или не так???
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.02.2020 21:04
    0
    Вся убогая донецкая троица отписалась. Ой смешные
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 04.02.2020 21:03
    0
    Zport., 04.02.2020 20:47
    И опять все орловские боевики тут как тут
    Вот только не представителям муSSарни говорить про боевиков,когда хозяева муSSарни мертвечук и жмуркисы представляют самую промосковскую партию- ЗА ЖИДДЯ.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 21:02
    -4
    Zport., 04.02.2020 20:52
    Из первых пяти комментариев - четыре от донецких боевиков
    тебе ещё кукушку не починили!?
    Ссылка
    Forever_young_13
    Forever_young_13, 04.02.2020 21:02
    -2
    Zport., 04.02.2020 20:55
    Кто вас из ордло выпустит в ближайшие сто лет?))))
    Чувак. Ты болен болезнью под названием: мания преслоедования Донецкими боевиками. Ты хоть ночью от страха не ссышься в кровать
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 21:01
    +1
    Zport., 04.02.2020 20:58
    Вас, ордловцев, народом тяжело назвать. Алкашня и беженцы.
    Вас тоже вся Украина бандитами считает.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.02.2020 20:59
    -3
    Zport., 04.02.2020 20:58
    Вас, ордловцев, народом тяжело назвать. Алкашня и беженцы.
    Причём беженцы от рускага мира, который сами и звали..
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.02.2020 20:58
    -4
    zvalenok03, 04.02.2020 20:56
    Коментарии про проблемы *народной* команды. Или ты против обсуждения этих проблем народом?
    Вас, ордловцев, народом тяжело назвать. Алкашня и беженцы.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 20:57
    +1
    Zport., 04.02.2020 20:52
    Из первых пяти комментариев - четыре от донецких боевиков
    Ты и динамофилов посчитал?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 20:56
    0
    Zport., 04.02.2020 20:52
    Из первых пяти комментариев - четыре от донецких боевиков
    Коментарии про проблемы *народной* команды. Или ты против обсуждения этих проблем народом?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 21:12
    +2
    О, все писец форуму - опять срач начинается)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 20:35
    +2
    AK_228, 04.02.2020 20:34
    Что бы ещё раз услышать вой с берегов Днепра
    Ваш?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 21:01
    +1
    Zport., 04.02.2020 20:58
    Вас, ордловцев, народом тяжело назвать. Алкашня и беженцы.
    Вас тоже вся Украина бандитами считает.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 20:57
    +1
    Zport., 04.02.2020 20:52
    Из первых пяти комментариев - четыре от донецких боевиков
    Ты и динамофилов посчитал?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.02.2020 20:55
    +1
    Forever_young_13, 04.02.2020 20:52
    Дурачёк маменькин. Боевики уже давно нашли-бы тебя по iP, всунули бы дуло автомата в твою немощьную попу и провернули-бы раз 10-ть для профилактики от отупизма
    Кто вас из ордло выпустит в ближайшие сто лет?))))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 20:53
    +1
    zvalenok03, 04.02.2020 20:35
    Встречный вопрос шахову.
    1.Неужели динаме есть что скрывать? Неужели ей стоит бояться ВАРа?
    2.Сколько игр динама играет в киеве, т.е. фактически домашних игр? В отличии от ненавистной шахты?
    3.Наличие ВАРа подразумевает необходимое количество видеокамер, мониторов, обустроеных мест. Все ли из этого есть в других городах?
    4.А шахову не пофиг на львовское дерби?
    Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 04.02.2020 20:52
    +1
    Zport., 04.02.2020 20:47
    И опять все орловские боевики тут как тут
    Дурачёк маменькин. Боевики уже давно нашли-бы тебя по iP, всунули бы дуло автомата в твою немощьную попу и провернули-бы раз 10-ть для профилактики от отупизма
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 20:50
    +1
    Zport., 04.02.2020 20:47
    И опять все орловские боевики тут как тут
    И снова динамовские троли здесь пытаются срач развести.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 20:35
    +1
    Встречный вопрос шахову.
    1.Неужели динаме есть что скрывать? Неужели ей стоит бояться ВАРа?
    2.Сколько игр динама играет в киеве, т.е. фактически домашних игр? В отличии от ненавистной шахты?
    3.Наличие ВАРа подразумевает необходимое количество видеокамер, мониторов, обустроеных мест. Все ли из этого есть в других городах?
    4.А шахову не пофиг на львовское дерби?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 21:17
    0
    AK_228, 04.02.2020 21:13
    Так не, это несерьёзно ... со стороны динамо, мелковатый, серообразный тупездень
    А со стороны шахты что, глубокий аналитический философский анализ происходящего?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 04.02.2020 21:16
    0
    Zport., 04.02.2020 21:09
    Так лугандония голосовала за медведчука и суркиса? Отвечай
    Лугандония,как ты говоришь,вообще в выборах не участвовала,ты о чем болезненный раcсказываешь?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.02.2020 21:06
    0
    Frankov, 04.02.2020 21:03
    Вот только не представителям муSSарни говорить про боевиков,когда хозяева муSSарни мертвечук и жмуркисы представляют самую промосковскую партию- ЗА ЖИДДЯ.
    Да ты что. Так за них же проголосовала вся ваша лугандония. Или не так???
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.02.2020 21:04
    0
    Вся убогая донецкая троица отписалась. Ой смешные
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 04.02.2020 21:03
    0
    Zport., 04.02.2020 20:47
    И опять все орловские боевики тут как тут
    Вот только не представителям муSSарни говорить про боевиков,когда хозяева муSSарни мертвечук и жмуркисы представляют самую промосковскую партию- ЗА ЖИДДЯ.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 20:56
    0
    Zport., 04.02.2020 20:52
    Из первых пяти комментариев - четыре от донецких боевиков
    Коментарии про проблемы *народной* команды. Или ты против обсуждения этих проблем народом?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 04.02.2020 20:47
    0
    Эти все ноют!
    Ссылка
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