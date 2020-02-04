Андрей ШАХОВ: «Почему каждый матч Динамо будет под контролем VAR?»

Украинский спортивный журналист Андрей Шахов обнародовал свое мнение о внедрении системы видеоассистента рефери (VAR) в украинском футболе:

«Думаю, уже все знают, что уже с первого тура 2020 года в нашем чемпионате начинает работать система ВАР. Многие даже видели перечень матчей, на которых будет применена данная система. На всякий случай и для удобства повторяю:

19 тур

«Динамо» – «Ворскла»

«Шахтёр» – «Десна»

20 тур

«Днепр-1» – «Динамо»

«Заря» – «Олимпик»

21 тур

«Динамо» – «Колос»

«Шахтёр» – «Днепр-1»

22 тур

«Александрия» – «Динамо»

«Днепр-1» – «Мариуполь»

1/4 финала Кубка Украины

«Динамо» – «Александрия»

«Десна» – «Ворскла»

Первое, что хочу обозначить. Я – поклонник ВАР. Да, мне не нравится, когда после гола еще минуту, а то и больше, все в неведении ждут вердикта видео-ассистента, когда выискивают миллиметровые офсайды или фолы минутной давности при отборе мяча и зарождении атаки. Однозначно: ВАР нужно сделать мобильнее. Над этим нужно думать, проверять, обсуждать, но в целом даже сейчас очевидно, что ВАР помогает избегать многих нелепых ошибок.

Так что в моем понимании ВАР идет на пользу футбола. И, насколько я знаю, все тренеры команд УПЛ, в том числе Каштру и Михайличенко, проголосовали за его внедрение. Но так делается в Европе. Интересно, как будет у нас. Ведь если условный судья Ж. или судья Ш. принимал необъективные решения в пользу одной команды и вытягивал за уши другую в статусе главного арбитра, что помешает ему делать то же самое, находясь у монитора?

Репутация? Но он о ней не сильно задумывался раньше, с чего бы ему озаботиться ей сейчас? Или что мешает главному судье пересмотреть спорный эпизод по видео и принять решение в пользу нужной команды? Не станет ли такая хорошая затея заложником необъективности людей в чёрном/жёлтом/сиреневом/розовом?..

Да, я не доверяю нашим судьям, но ведь они сами дали повод так считать! И всё-таки верю и надеюсь, что предвзятости и ошибок от наших судей станет несоизмеримо меньше. Хочу верить.

Но речь немного о другом. Никак не могу понять, по какому принципу распределялись эти матчи? Почему каждый матч «Динамо» под контролем ВАР, у «Шахтера» ВАР будет задействован только в домашних играх, а обе львовские команды вообще были проигнорированы, в том числе и львовское дерби, которое превращается в важный матч в борьбе за выживание.

Если пытались соблюсти принцип центральности матча, если во главу угла ставится борьба за второе место, то почему в списке нет игры «Десна» – «Заря»? Если в ФФУ и ассоциации судей исходят из географического положения городов-хозяев, то почему нет домашних игр «Олимпика», играющего в самом центре Киева? Если дело в телевизионных пулах, то почему тогда в 20-м туре два матча представлены из пула «Плюсов»? Карандашом в календарь тыкали, но ведь не может быть, чтоб карандаш магнитом тянуло к слову «Динамо»!

И вообще это доверие или, наоборот, недоверие к киевскому «Динамо», с одной стороны и львовским командам с другой? Столь пристальное внимание – это хорошо или плохо? Или «Динамо» было самой недовольной судейством командой в эти 18 туров 2019 году, раз Киеву выпадает такая честь, и ВАР сопровождает команду даже в Александрии? А львовяне, наоборот, всегда были довольны судейством, хотя сражаются за выживание? Так вроде бы нет.

Опять же, я не могу и не хочу сказать, что выбор матчей плохой, я просто не улавливаю логику в выборе игр. Я пытаюсь отнести к такому распределению матчей как к данности, но не могу, потому что не понимаю методов распределения и недоумеваю, почему нельзя было публично объяснить, по какому критерию или по каким критериям выбирались матчи, почему одним – всё, а другим – ничего? Просто объясните, чтобы не было никаких недомолвок. С вас не убудет, зато всем стало бы понятно.

А так, начинает сдаваться, что еще одна замечательная идея превращается: а) в повод отчитаться перед УЕФА / ФИФА, что мы, такие хорошие, внедрили этот ВАР в наш футбол; б) в орудие для манипуляций со стороны футбольную власть предержащих. И объяснения, кажется, не последовали только потому, что никто не в состоянии это объяснить, если, конечно, не считать таковым что-то вроде «Вот мы так решили!»