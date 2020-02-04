Сергей ЧОБОТЕНКО: «В Мариуполе увеличилась конкуренция»

Защитник азовцев рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 04.02.2020 16:38
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  • 2 комментария
Сергей ЧОБОТЕНКО: «В Мариуполе увеличилась конкуренция»
© ФК Мариуполь. Сергей Чоботенко

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко высказался о работе команды на сборах, а также поделился ожиданиями от второй части чемпионата Украины.

— Конкуренция, безусловно, увеличилась. Мы играем в три защитника, а сейчас у нас на сборе 8 центральных защитников. Поэтому раcслабляться нельзя. Наоборот нужно работать в два раза сильнее, чтобы завоевать место в составе.
Молодежи у нас много. Даже видел в интернете статистику, что мы сейчас лидируем по количеству молодых игроков в команде. Клуб делает ставку на молодежь.

— Азовцы на первом сборе провели три спарринга и все игры завершились вничью. Насколько результат важен на данном этапе?
— Думаю, на первом сборе результат был не так важен. Сейчас главное — это показать свою игру, вспомнить наши взаимодействия, наиграть новые связи. А вот в последних играх уже нужно будет стараться показывать и результат. Всегда хочется побеждать, даже на сборах.

— Цель на сезон руководство клуба уже озвучило?
— В первую очередь, попасть в первую шестерку. А потом уже стараться занять место как можно выше.

— Насколько это реально, учитывая, например, как усилил свой состав «Днепр-1»?
— Год назад в нас тоже никто не верил. Говорили, что «Мариуполь» — это молодая команда, а «Ворскла» — более опытная. Но мы пробились в «шестерку» и там достойно выступили, заняв 4-е место. Это футбол и здесь все возможно. Да, возможно, в нас не верят, но мы будем стараться попасть в первую «шестерку» и там лезть дальше вверх.

— А каковы твои амбиции на этот год?
— Хочется принести пользу команде и помочь выполнить поставленную задачу. Моя личная цель — играть в составе, расти и прогрессировать.

Ранее первый сбор команды подытожил тренер «Мариуполя» Александр Бабич.

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Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 16:45
    -2
    сейчас придёт дегенерат и начнёт нести херню про мою память, а я даже не смотрел за игрой ильичевца, только одну десятилетнюю игру с Бананцом, в кубке УЕФА ещё тогда.
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 16:43
    -2
    Говорили, что «Мариуполь» — это молодая команда
    ---
    есть ли у Ильичевца шансы стать не молодой командой? хотя когда Мариуполь ещё был Ильичевцев, играли Краснопёров, Пуканыч, кто-то ещё, но основной посыл понятен, это была больше команда чем сейчас фарм из молодняка шахтёра.
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