Сергей ЧОБОТЕНКО: «В Мариуполе увеличилась конкуренция»

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко высказался о работе команды на сборах, а также поделился ожиданиями от второй части чемпионата Украины.

— Конкуренция, безусловно, увеличилась. Мы играем в три защитника, а сейчас у нас на сборе 8 центральных защитников. Поэтому раcслабляться нельзя. Наоборот нужно работать в два раза сильнее, чтобы завоевать место в составе.

Молодежи у нас много. Даже видел в интернете статистику, что мы сейчас лидируем по количеству молодых игроков в команде. Клуб делает ставку на молодежь.

— Азовцы на первом сборе провели три спарринга и все игры завершились вничью. Насколько результат важен на данном этапе?

— Думаю, на первом сборе результат был не так важен. Сейчас главное — это показать свою игру, вспомнить наши взаимодействия, наиграть новые связи. А вот в последних играх уже нужно будет стараться показывать и результат. Всегда хочется побеждать, даже на сборах.

— Цель на сезон руководство клуба уже озвучило?

— В первую очередь, попасть в первую шестерку. А потом уже стараться занять место как можно выше.

— Насколько это реально, учитывая, например, как усилил свой состав «Днепр-1»?

— Год назад в нас тоже никто не верил. Говорили, что «Мариуполь» — это молодая команда, а «Ворскла» — более опытная. Но мы пробились в «шестерку» и там достойно выступили, заняв 4-е место. Это футбол и здесь все возможно. Да, возможно, в нас не верят, но мы будем стараться попасть в первую «шестерку» и там лезть дальше вверх.

— А каковы твои амбиции на этот год?

— Хочется принести пользу команде и помочь выполнить поставленную задачу. Моя личная цель — играть в составе, расти и прогрессировать.

Ранее первый сбор команды подытожил тренер «Мариуполя» Александр Бабич.