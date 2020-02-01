Александр БАБИЧ: «Футболисты скрипели, стонали, рычали»

Наставник «Мариуполя» рассказал о первом учебно-тренировочном сборе украинской команды

  • 01.02.2020 19:42
  • 415 просмотров
  • 3 комментария
Александр БАБИЧ: «Футболисты скрипели, стонали, рычали»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора своей команды.

— Что скажете об итогах первого сбора?
— Выполнили все, что планировали. Необходимо было вспомнить взаимодействия, переходы из обороны в атаку и наоборот. Разумеется — заложить фундамент функциональной готовности. Это основные сборы, непростые, но футболисты все понимают.

На фоне нагрузок отрабатывали различные моменты, которые не получались в играх сезона. Ребятам приходилось проявлять характер. В официальных матчах с таким напряжением обычно проходят последние отрезки, в которых мы пропускали важные мячи.

Было тяжело. Футболисты скрипели, стонали, рычали. Так и должно быть. В целом, мы остались довольны.

— Как проявили себя новички?
— Их у нас немного, пока в основном — молодые ребята. Библык забил хороший гол, но нам важно не только завершение атаки, но и детали поведения на поле, реакция на изменение ситуации. Заметно, что у парня присутствует интеллект, имеется потенциал. Однако требуется еще много работы.

Дудику будем искать оптимальную позицию на поле. Его можно успешно использовать в 2—3 позициях и помочь раскрыть себя.

Сагуткин пока не в оптимальной форме, но у него еще есть время ее набрать. Мы знаем его сильные качества.

Новичком можно считать и Кулакова, о котором все уже забыли. Он долгое время не играл, хотя находился в нашей заявке, и сам проявляет инициативу. Конечно, есть нюансы, мы с ним знаем, что нужно улучшать.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    zhyr
      zhyr, 01.02.2020 20:07
    0
    Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 19:56
    я могу понять почему стонали, но почему рычали
    на суху
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 01.02.2020 20:00
    0
    Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 19:56
    я могу понять почему стонали, но почему рычали
    Потому что они всегда в будке)) Все логично)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 19:56
    0
    я могу понять почему стонали, но почему рычали
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 01.02.2020 20:07
    0
    Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 19:56
    я могу понять почему стонали, но почему рычали
    на суху
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 01.02.2020 20:00
    0
    Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 19:56
    я могу понять почему стонали, но почему рычали
    Потому что они всегда в будке)) Все логично)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 19:56
    0
    я могу понять почему стонали, но почему рычали
    Ссылка
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