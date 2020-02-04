Михайло ПЕРОВИЧ: «Возможно, сможем попробовать себя в Лиге чемпионов»

Нападающий «Зари» - о первых впечатлениях от работы в новом клубе

  • 04.02.2020 15:27
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Михайло ПЕРОВИЧ: «Возможно, сможем попробовать себя в Лиге чемпионов»
© ФК Заря. Михайло Перович

В конце января форвард Михайло Перович перешел в «Зарю». Нападающий поделился первыми впечатлениями от работы в новой команде:

«Атмосфера в луганской «Заре» прекрасная. Все ребята отличные и доброжелательные. Это большой плюс. Адаптироваться не составит проблем, особенно учитывая тот факт, что в некоторых аспектах мне помогает Никола Василь.

По сравнению с «Будучностью» (предыдущий клуб Перовича – прим.), здесь сложнее и больше приходится работать. Тут занятия более интенсивные, больше работы с мячами. Если сравнивать сборы в «Будучности» и в «Заре», то в «Заре» они проходят тяжелее. Буду стараться расти и прогрессировать вместе с командой.

«Заря» играла и играет в хороший, агрессивный футбол. Виден настоящий европейский стиль. Уверен, что благодаря такой игре мы можем добиться хороших результатов в нынешнем сезоне.

Сейчас мы идем на третьем месте, уступая «Динамо» всего лишь два очка. Хочется быть как можно выше. Нужно сделать все, для того, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы. А там кто знает, может нам выпадет возможность попробовать себя и в Лиге Чемпионов».

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Источник — ФК Заря

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