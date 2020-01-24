ОФИЦИАЛЬНО. Перович – игрок Зари

Официальный сайт «Зари» подтвердил подписание контракта с 23-летним форвардом Михайлом Перовичем. Соглашение рассчитано на 2,5 года.
Ранее Перович выступал в венгерском «Уйпеште», сербском «Вождоваце» и черногорской «Будучности».
Зимой «Заря» усилилась полузащитниками Андреем Цыганиксом и Ловро Цвеком.
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Источник — ФК Заря
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