Капризы Неймара и Мбаппе, шедевр от Иммобиле

Виталий Пасичный рассказывает о главном, что произошло по ходу европейского уик-энда

  • 04.02.2020 10:42
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Капризы Неймара и Мбаппе, шедевр от Иммобиле
© Твиттер ПСЖ

Все ближе и ближе плей-офф Лиги чемпионов – и если украинским клубам этот турнир по объективным причинам интересен постольку-поскольку, то европейские команды обязаны сейчас выходить на проектные мощности. Тем более что и развязка в самих чемпионатах все ближе: медали и кубки уже очень скоро найдут своих обладателей.

Матч уик-энда

В Испании состоялся римейк финала ЛЧ-2016: «Реал» против «Атлетико», даже тренеры и большая часть лидеров все те же. Но положение, с которым мадридские клубы подходили к игре, сильно отличалось: если «Реал» лидировал в чемпионате и выиграл семь предыдущих игр, то «индейцы» из четырех последних не выиграл ни одной и уступил даже представителю третьего дивизиона в Кубке.

Тем не менее, по первому тайму было сложно угадать, кто из соперников сейчас на волне побед, а кто переживает безвременье. «Атлетико» не просто сдерживал, а давил и переигрывал извечного соперника: из-за того, что «Реал» вышел на матч без чистых вингеров, «индейцы» проводили опасные контратаки, а насыщенный центр поля ни капли не помогал преодолеть «блок» гостей «Бернабеу».

Зидан на это посмотрел – и произвел две замены уже в перерыве. Вингеры Васкес и Винисиус вышли вместо центрхавов Крооса и Иско, вследствие чего ход матча удалось переломить. «Атлетико» был переигран неуверенно по счету, но сверхуверенно по игре: во втором тайме команда Симеоне не создала абсолютно ничего и дала сопернику доиграть матч с огромным запасом. И как тут не вспомнить, что после поражения «Реала» в дерби по ходу предсезонки (!) со счетом 3:7 пробарселонская AS назвала «бланкос» руиной?

Пора уже признавать, что Зидан – не просто бывшая легенда футбола, которой за заслуги доверили место у бровки топ-клуба, а большой, системный тренер. Он в состоянии подстраиваться под соперников, менять тактику по ходу матча, поддерживать мотивацию даже у явных резервистов и, самое главное, решать большие задачи. Три победы в Лиге чемпионов и одно чемпионство в его послужном списке уже есть, до второго титула в Примере, конечно, пока далеко, но по игре «Реал» сейчас с отрывом лучше всех в Испании.

«Наш парень» уик-энда

Только противоположное состояние чемпионской гонки в Англии (противоположное жизни, будем честны) мешает считать матчем тура игру «Ман Сити» на «Тоттенхэм Стэдиум». Хотя, в данном случае, пожалуй, не так важны имена клубов: просто лицом к лицу сошлись бойцы Хосепа Гвардьолы и Жозе Моуриньо. Каждый из них – самый частый соперник для другого (данная дуэль стала 23-й по счету), да и в целом это противостояние заслужило называться неустаревающей классикой футбола десятых годов.

Приятно было видеть, что Александр Зинченко на такую важную игру вернулся в стартовый состав: очередная травма Менди и продажа Анхелиньо в «РБ Лейцпиг» открыли украинцу дорогу в стартовый состав. Но радость была недолгой, так как именно удаление Саши привело команду к поражению.

Начинал-то «Ман Сити» более, чем хорошо: фирменные лавинообразные атаки Гвардиолы вынуждали «Тоттенхэм» до истерии нервно отбиваться, рассчитывая главным образом на удачу. Вообще, пустить матч в победном направлении закономерно должен был пенальти, заработанный Агуэро в конце первого тайма, но уже в который раз дали о себе знать проблемы «горожан» с исполнением 11-метровых. Агуэро и Жезус в этом сезоне уже промахивались с «точки», в этот раз подошел Гюндоган – но Льорис отразил и его удар.

Сразу после этого между игроками команд произошла стычка, вследствие которой был предупрежден Зинченко – украинец освоился в топ-клубе до такой степени, что пошел толкаться вместе со Стерлингом и компанией. Ну а во втором тайме его фол на убегающем в контратаку Уинксе привел к закономерной второй желтой. Гвардиола моментально отправил разминаться Жоау Канселу, но даже тех секунд, которые «Ман Сити» отыграл без левого защитника, «Тоттенхэму» хватило: именно оппонент Саши на фланге, Стивен Бергвейн, открыл счет.

В дальнейшем преимущество «шпор» удвоил Сон, и, несмотря на все голевые моменты «Ман Сити», Моуриньо довел очередную встречу с Гвардиолой до победы. Зинченко моментально отреагировал на происшедшее в соцсетях: «Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками «Манчестер Сити». Без сомнения, вина на мне. Это будет мне хорошим уроком. Единственное, что я могу обещать вам, что буду работать усерднее, чем когда-либо».

Можно сколько угодно говорить, что это всего один матч и редчайший эпизод, что поражение почти не изменило турнирные расклады для «Ман Сити» и т.д. и т.п. Но вообще-то Зинченко и стал игроком основы после одного матча: тех самых 6:0 с «Челси», когда Саша принял участие в двух голевых атаках и великолепно связывал оборону с атакой. Сейчас же удаление украинца откровенно подставило команду. В следующем туре, с «Лестером», его точно не будет, да и в дальнейшем у Гвардиолы будет веский повод доверять Менди и Канселу.

Скандалы уик-энда

Именно «скандалы», так как проходной матч «ПСЖ» с «Монпелье» вместил их в себя сразу несколько инцидентов. Прежде всего, Кильян Мбаппе очень агрессивно повел себя после замены при счете 5:0.

 

 

После игры в СМИ просочилась информация, что Килиан недоволен, что его меняют первым, на что Томас Тухель сказал, что пока он тренер, именно ему это решать. На это наслаивается конфликт Неймара в той же игре – после очередного издевательского финта против игрока «Монпелье» он получил желтую за неспортивное поведение, после чего сцепился с арбитрами в подтрибунном помещении. Ну и как не отметить, что накануне дня рождения (уже завтра бразильцу исполняется 28 лет) Неймар получил очередную травму, из-за которой не сыграет в следующем туре…

Что тут сказать? «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, не когда Мбаппе будет играть в каждом матче по 90 минут. И уж точно – не когда арбитры и тренеры станут позволять Неймару все прихоти. «ПСЖ» станет настоящим топ-клубом, а не подделкой на него, когда его игроки начнут, почти по заветам Кеннеди, спрашивать, не что клуб может сделать для них, а что они могут сделать для него. Неймар и даже Мбаппе одерживали большие победы до Парижа, согласились играть в столице Франции именно ради денег и сейчас испытывают явные проблемы с мотивацией.

 

 

Дебют уик-энда

В отсутствие заболевшего Ибрагимовича «Милан» упустил шанс приблизиться к «Аталанте», сыграв дома вничью с «Вероной». В этом не было бы ничего интересного, если бы не замена в концовке матча. У Даниэля, выпущенного Пиоли на последние минуты, фамилия Мальдини – и нет, он не просто однофамилец технического директора и по совместительству легенды «Милана».

Даниэль Мальдини – продолжатель великой династии. Ему всего 18, и он пока даже не претендует на легендарный третий номер, который был выведен из обращения после ухода Паоло именно с оговоркой насчет его детей – просто Даниэль играет в атаке. В девяти матчах за примаверу в текущем сезоне Мальдини-младший набрал «6+4» по системе «гол плюс пас» – соответственно, и заслужил дебютировать за первую команду.

Конечно, о перспективах Мальдини в стане семикратного победителя ЛЧ говорить еще очень рано – но есть цифры, на который стоит посматривать уже сейчас. Паоло Мальдини сыграл за «Милан» рекордные 647 матчей в чемпионате, Чезаре – 347. Таким образом, после дебюта Даниэля представители династии Мальдини достигли отметки в 995 матчей Серии А за «россонери». Возможно, еще до конца сезона Даниэль поможет семейству достичь умопомрачительной отметки в тысячу игр.

Гол уик-энда

Несмотря на весь скепсис вокруг его фигуры, Чиро Иммобиле продолжает лидировать в гонке за Золотой Бутсой. В субботу «Лацио» буднично уничтожил СПАЛ, забив четыре мяча уже к перерыву, а при третьем взятии ворот бомбардир «орлов» разобрался, что называется, по-гроссмейстерски.

Сколько раз вы видели, чтобы подобное смещение к лицевой по ходу атаки приводило лишь к загубленному моменту? Сколько нападающих в такой же ситуации просто не придумали бы, что делать? Иммобиле же мастерски парашютиком отправил мяч в сетку.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    D.Lanskoy
      D.Lanskoy, 04.02.2020 10:49
    +2
    Отличный обзор, браво!
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 04.02.2020 10:49
    +2
    Отличный обзор, браво!
    Ссылка
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