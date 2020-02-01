На флажке. Топ-трансферы последнего дня в большой Европе

Если в Украине переговоры по трансферам только-только достигают завершающей стадии, то в топ-лигах все уже закончилось. Сделок уровня Кэрролл в «Ливерпуле», Торрес в «Челси»» развязка трансферного января нам, пожалуй, не подарила, но полдесятка интересных сюжетов все же набралось.

Эмре ДЖАН

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Боруссия» (Дортмунд)

Статус: аренда

Сейчас даже сложно поверить, что Джан получал много игрового времени в команде, которая выходила в финал ЛЧ, вполне на равных конкурируя с Вейналдумом. Его трансфер в «Ювентус» выглядел очередным красивым ходом от «старой синьоры»: свободный агент для укрепления полузащиты, которого мудрый тактик Аллегри должен был раскрыть по-новому.

Но вышло совсем иначе. «Ювентус» и с Джаном продолжил испытывать проблемы с креативом, а зарплата Эмре (5 миллионов евро) мотивировала требовать с игрока больше, чем он показывал. Ладно, при Аллегри турецкий немец по крайней мере играл, но после смены тренера он был задвинут на самый дальний край скамейки запасных.

280 минут за большую часть сезона Серии А – это еще не худшее, что увидел Джан за последние полгода. В начале сентября «Ювентус» не включил его в заявку на Лигу чемпионов! Понятно, что со сверхдлинной заявкой «бьянконери» неизбежно пришлось бы оставлять кого-то статусного вне ростера, но также понятно, что этот кто-то оказался бы оскорблен до глубины души.

Более того, Джан не стал молчать и выразил недовольство публично. Тогда же, в сентябре, он сказал по этому поводу: «Я совершенно шокирован. Наш разговор с Сарри продлился лишь минуту, мне не назвали причину. Я очень зол и расстроен… На прошлой неделе клуб пообещал мне кое-что. ПСЖ делал мне предложение, но я решил остаться в «Юве». Этим условием было попадание в заявку на Лигу чемпионов».

Подобными высказываниями Эмре, конечно, сжег мосты: «Ювентус» вследствие конфликта ставил крест и не на таких. И Джан вполне мог оказаться где-то в районе «Аль-Духаиля», где играет другой такой зачехленный Сарри Марио Манджукич, но удачно подвернулся случай.

Не прошло и недели после продажи Юлиана Вайгля из «Боруссии» в «Бенфику», как появился повод сильно об этом пожалеть. Травму по ходу межсезонных сборов получил Томас Дилэйни – талантливый полузащитник, который без Вайгля мог рассчитывать получать гораздо больше игрового времени. Как следствие, первые матчи года в центре поля рядом с Витселем начинал Юлиан Брандт, который на каждом из флангов в карьере сыграл больше игр.

«Боруссия», конечно, в каждом из этих двух матчей забила по пять мячей, но она также и пропускала – причем от явных андердогов. Впереди много больших матчей, где в искренний футбол не поиграешь, «шмелям» нужен качественный напарник Акселю в центр поля. Думаю, Джан очень пригодится «Боруссии» в решающих матчах сезона – но тот факт, что стороны договорились только об аренде, симптоматичен. 5 миллионов в год Джану «Боруссия» платить вряд ли будет – так что, если Эмре себя проявит с лучшей стороны, можно ждать долгих-долгих переговоров по его контракту.

Янник ФЕРРЕЙРА-КАРРАСКО

Откуда: «Атлетико»

Куда: «Далянь Ифан»

Статус: аренда

Возвращение блудного сына? Янник отрезками играл за «индейцев» очень и очень ярко, был лучшим в финале Лиги чемпионов-2015/16, но со временем закис на скамейке и уехал «поднимать китайский футбол». Это его цитата двухлетней давности, после перехода в середняк местной Суперлиги.

В «Атлетико», если говорить по чести, только авторитет Симеоне – огромный, запредельный, заслуженный – спасает тренера от отставки. После трансфера за 126 миллионов евро, после перехода в когорту клубов с самой высокой зарплатной ведомостью «Атлетико» не входит даже в первую десятку команд Примеры по результативности, уступает место в зоне ЛЧ «Хетафе» и вылетел из Кубка Испании от представителя третьего дивизиона.

Неизвестно, конечно, как разыграются «индейцы» во второй части сезона, но пока нет предпосылок к тому, чтобы он увенчался чем-либо значимым (в ЛЧ первый соперник – «Ливерпуль»). Трансфер Карраско – попытка вернуть былое величие; обычно они ни к чему хорошему не приводят, но будем надеяться, что этот случай будет исключением. Пока просто по-человечески приятно, что большой игрок возвращается в большую игру и будет теперь на виду.

Одион ИГАЛО

Откуда: «Шанхай Шеньхуа»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Статус: аренда

Арендой игрока атаки из Китая закончил зимнее межсезонье и «МЮ». Игало уже тридцать лет, до Манчестера он играл за «Люн», «Удинезе», «Чезену», «Гранаду», «Уотфорд» и два китайских клуба, в текущем сезоне Суперлиги забил десять мячей, но четыре из них с пенальти… Что сказать – видимо, именно этого игрока не хватает «красным дьяволам», чтобы вернуть былое величие.

Если серьезно, просто поражает, до какой степени бессмысленные и странные шаги предпринимает руководство «МЮ» в последнее время. Прошлым летом клуб по доброй воле расстался с Лукаку, не взял вообще никого взамен – и полсезона мучился без каких-либо вариантов в атаке. Теперь, когда и Маркус Рашфорд вылетел с травмой, проблема была абсолютно очевидна – но Вудворд и компания сначала дотянули до последнего дня, а потом «усилились» Игало.

И это в лиге, в которой даже аутсайдеры усиливаются игроками уровня сборных-участниц ЧМ. И это оставаясь в статусе одного из трех богатейших клубов мира. И это на фоне травмы Рашфорда… Как известно, дом Вудворда на днях закидали файерами злоумышленники, которые еще и скандировали в адрес исполнительного директора пожелания смерти. Ни в коем случае не оправдываю преступников, но чем исполнительный директор «МЮ» заслужил к себе такое отношение, вполне понятно.

Седрик СОАРЕШ

Откуда: «Саутгемптон»

Куда: «Арсенал»

Статус: аренда

Здесь имеем тот редкий случай, когда затягивание с трансфером до последних часов имело смысл. «Святые», которые еще осенью прошли сквозь унижение от «Лестера» со счетом 0:9, которые огромную часть сезона шли в нижней пятерке, зимой включили настоящий форсаж и по набранным очкам стали второй командой Англии после «Ливерпуля». Конкретно в январе «святые» обыграли «Тоттенхэм», «Лестер» (!), «Кристал Пэлас», окончательно ушли из борьбы за выживание – и могли себе позволить отдать в аренду игрока, на котором в перспективе можно заработать.

Соареш – хороший защитник, вистов которому явно прибавляют выступления в сборной Португалии. У «Арсенала» беда, в принципе, с любыми защитниками, и правая бровка здесь не исключение: далеко не факт, что Эктор Бельерин после разрыва крестообразной связки вернется на былой уровень, особенно с учетом высочайших скоростных требований к игрокам его позиции. Другой игрок, способный сыграть на правом фланге обороны, Калум Чамберс, ту же крестообразную связку порвал в самом конце 2019-го.

Для Соареша это уже вторая попытка проявить себя в топ-клубе: вторую половину прошлого сезона он провел в «Интере», где напрочь проиграл конкуренцию. Хорошо быть сборником: условный англичанин или испанец того же уровня игры никогда бы не поиграл на международном уровне и имел бы намного меньше шансов удостоиться интереса грандов. Хотя… Сложно всерьез упоминать слово «гранд», когда речь идет о клубе, который сейчас идет ниже «Саутгемптона» в таблице.

АНХЕЛИНЬО

Откуда: «Манчестер Сити»

Куда: «РБ Лейпциг»

Статус: аренда

Ни для кого не секрет, что с приходом в «Ман Сити» больших денег воспитанникам местной академии (одной из лучших на острове) стало очень тяжело заполучить игровое время в родном клубе. В первую очередь это связано, конечно, с резко возросшим уровнем конкуренции, но зачастую игрокам просто не дают шанса. Так, левый защитник Анхелиньо в 2014/18 гг.. отправился из Манчестера в четыре аренды – «Нью-Йорк Сити», «Жирона», «Мальорка», «Бреда» – и в итоге подписал полноценный контракт с ПСВ.

Но в прошлом сезоне у «горожан» назрели явные проблемы на левой бровке, и Анхелиньо решили выкупить обратно. Тогда это казалось началом конца для Бенжамена Менди: Зинченко подписал новый контракт, в команде появился уже третий номинальный левый защитник… Но испанец на топ-уровне показал полное несоответствие принципам игры Гвардиолы: говоря проще, он постоянно навешивает вместо паса низом.

Менди, надо отдать ему должное, и сам показал признаки возвращения, Зинченко готов сражаться за каждую секунду на поле, да и к схеме с тремя центральными защитниками тренер прибегает все чаще и чаще. В общем, 23-летнему испанцу места на поле не осталось, и он перешел в стан лидера Бундеслиги, у которого левая бровка ничего особенного из себя не представляет: Марсель Хальстенберг больше ста матчей сыграл в низших лигах и вряд ли в чем-то превосходит Анхелиньо.

Что же, теперь Зинченко будет чуть проще пробиться в основу «горожан»…

Виталий ПАСИЧНЫЙ

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