Топ-10 трансферов зимы-2020

В последний день января трансферное окно в ведущих футбольных лигах континента захлопнулось. Пользуясь случаем, Sport.ua собрал десятку «самых-самых», на наш взгляд, переходов, состоявшихся в только что завершившейся «юрьев день». При формировании нашего списка мы учитывали не только и не столько дороговизну трансфера (хотя куда же и без нее), но и его «звучание». Поэтому в нашем топе - самые знаковые, самые резонансные переходы зимы-2020.

10. Франсишку Тринкау. Из «Браги» в «Барселону» (31 млн евро)

Из-за серьезной травмы Луиса Суареса «Барселона» официально объявила о своем желании выйти на трансферный рынок в поисках замены Луисито. Долгое время каталонскому клубу приписывали интерес к известным форвардам – как испанским, так и с других топ-лиг. Но в итоге чемпионы Испании подписали молодое дарование из Португалии – 20-летнего нападающего Тринкау. Но, что интересно, нынешний сезон футболист доиграет в чемпионате Португалии, а к своему новому клубу присоединится уже в новом сезоне. Контракт с португальцем, которого называют «новым Роналду» (причем не только за внешнее сходство, но и за умение штамповать голы), подписан до 2025 года, а его отступные – 500 (!) миллионов евро. Для «Браги» эта сделка стала рекордной в истории.

9. Рейньер Жезус. Из «Фламенго» в «Реал» М (30 млн евро)

Главный трансфер нынешней зимы для «Мадрида» - приход очередного бразильского вундеркинда. У «Фламенго» мадридцы приобрели атакующего полузащитника Рейньера. Совсем недавно ему исполнилось 18 лет. Однако, несмотря на свой юный возраст, Рейньер в прошлом сезоне отыграл в 15 поединках за первую команду «Фламенго», в которых забил шесть мячей и отдал два ассиста. Поговаривают, что этого парня «сливочные» купили, сходу согласившись на все финансовые запросы бразильского клуба – лишь бы он не достался конкурентам. Точнее, главному конкуренту – «Барсе». После того, как «Реал» упустил Неймара, Флорентино Перес предпочитает дуть не только на молоко, но и на воду. На новом месте Рейньер будет сначала играть за вторую команду – «Кастилью», а там как сложится. Контракт с юным полузащитником подписан на шесть с половиной лет.

8. Александер Нюбель. Из «Шальке» - в «Баварию» (свободный агент)

На первый взгляд, этот трансфер вряд ли заслуживает оказаться в итоговой десятке. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что «Баварии» достался бесплатно лучший молодой голкипер Германии. Нюбелю 23 года, он является (являлся) капитаном команды из Гельзенкирхена. «Шальке» хотел переподписать свою главную звезду, так как контракт голкипера заканчивался летом 2020-го, но Александер отказался. Все просто: футболиста пригласила сама «Бавария», предложив пятилетнее соглашение. В Мюнхене Нюбеля считают заменой стареющему Нойеру, который, кстати, тоже пришел из «Шальке». Ради «Баварии» Александер пошел не только на существенное снижение зарплаты, но и на конфликт с руководством «Шальке»: вратарь присоединится к баварской команде летом, причем за него чемпионы Германии не заплатят и цента; а до этого он должен отработать контракт с «горняками» до конца.



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7. Дани Ольмо. Из «Динамо» З – в «Лейпциг» (25 млн евро)

Одним из главных откровений в игре чемпионов Хорватии – загребского «Динамо» - стала игра атакующего полузащитника Дани Ольмо. Воспитанник «Барселоны» выступал за динамовцев с 2014 года, но лишь в прошлом году его игра заставила обратить на себя внимание сильных мира сего. Поговаривали, что испанца хотела вернуть «Барса». Был интерес к этому полузащитнику и на Туманном Альбионе. Да и наш «Шахтер», по слухам, хотел его ангажировать. Но в итоге Ольмо пристал на предложение «Лейпцига». Контракт с одним из нынешних лидеров Бундеслиги Дани подписал на четыре с половиной года.

6. Деян Кулусевски. Из «Аталанты» - в «Ювентус» (35 млн евро)

Взлет «Пармы» в Серии А – команда в нынешнем сезоне показывает зрелищную игру и претендует на еврокубки – связывают с уверенной игрой полузащитника Деяна Кулусевски. Его контракт принадлежал «Аталанте», в команде из Пармы он играл в аренде. Бергамаски были не прочь вернуть этого атакующего флангового полузащитника себе в новом сезоне (еще бы: в текущем чемпионате Италии Деян один из лучших ассистентов), но не смогли устоять перед предложением «старой синьоры». Туринцы предложили за 19-летнего шведа македонского происхождения не только 35 миллионов евро, но и еще девять миллионов в качестве бонусов.

5. Кшиштоф Пионтек. Из «Милана» - в «Герту» (27 млн евро)

Польский нападающий после прихода в «Милан» клепал голы направо и налево. Он быстро стал главной надеждой «россонери» в атаке, его начали сравнивать с Андреем Шевченко. Но в нынешнем сезоне прицел поляка явно сбился. Собственно, не блистал и весь «Милан», но от Кшиштофа действительно ждали большего. В конце прошлого года поляк потерял место в основе миланского клуба, а с приходом на «Сан-Сиро» Ибрагимовича и вовсе стало понятно, что игрового времени в ближайшем будущем у Пионтека станет еще меньше. Поэтому не удивительно, что форвард навострил лыжи на выход. Удивительно то, куда в итоге он перебрался. На него претендовали клубы из Англии и Испании, но он выбрал немецкую «Герту». Может, наставник берлинцев Клинсман, известный в прошлом голеадор, сможет вдохнуть в этого бомбардира «вторую жизнь»?

4. Златан Ибрагимович. Из «Лос-Анджелес Гэлакси» - в «Милан» (свободный агент)

«Я вернулся домой», - сказал по прилету в Милан Златан Ибрагимович. Знаменитый шведский нападающий, который два последних сезона провел за океаном, забив за «Гэлакси» 53 гола в 58 матчах, не скрывал, что продлевать контракт с клубом из Лос-Анджелеса не намерен. Американскую команду Златан покинул в статусе свободного агента, дав богатую пищу для разговоров относительно будущего клуба. А то, что этот клуб будет, можно было не сомневаться: несмотря на преклонный для форварда возраст (38 лет), Ибрагимович вешать бутсы на гвоздь не собирался. Молва сватала его и в Испанию, и в Англию, но в итоге он сделал свой выбор в пользу «Милана», за который выступал в сезонах 2010/2012. Контракт с нападающим подписан до конца текущего сезона, с возможностью пролонгации. Очень даже может быть, что этот футболист – именно тот, кто нужен некогда великому клубу для улучшения результатов и имиджа.

3. Бруну Фернандеш. Из «Спортинга» - в «Манчестер Юнайтед» (55 млн евро)

Этого полузащитника «Юнайтед» обхаживал на протяжении всего трансферного окна. На португальца пытался претендовать и «Тоттенхэм», но сам Бруну своим приоритетом считал именно команду Сульшера. По словам футболиста, он давно болеет за «дьяволов». С тех пор, как там играл его кумир Криштиану Роналду. Трансфер хавбека одно время был под угрозой срыва, так как в игру попыталась вмешаться «Барселона», якобы сулившая «Спортингу» золотые горы. Но интерес чемпионов Испании так и остался на уровне слухов, и игрок сборной Португалии за серьезные 55 миллионов перешел на «Олд Траффорд». Примечательно, что клуб из Лиссабона за своего лидера получит еще 25 миллионов в качестве бонусов.



twitter.com/BlackYellow

2. Эрлинг Холанд. Из «Зальцбурга» - в «Боруссию» Д (20 млн евро)

Этот фактурный норвежский форвард австрийского «Зальцбурга» был одним из самых лакомых кусков в нынешнее межсезонье. После того, как 19-летний нападающий славно пошумел со своим уже бывшим клубом на групповом этапе Лиги чемпионов, стало понятно, что «Зальцбург» его не удержит. На Эрлинга претендовали практически все гранды континентального футбола, но самыми настойчивыми были клубы Бундеслиги – «Лейпциг» и «Боруссия» из Дортмунда. Холанд съездил на обзорную экскурсию в оба этих клуба, и в итоге остановил свой выбор на «Боруссии». За этот переход «Зальцбург» получил 20 миллионов евро. Но фактически сумма больше более чем в два раза, так как десять миллионов были выплачены отцу форварда (за посредничество) и пятнадцать миллионов – агенту игрока Райоле. Все эти деньги стоили свеч, так как Холанд феерически дебютировал в Бундеслиге: пять голов в двух матчах.

1. Кристиан Эриксен. Из «Тоттенхэма – в «Интер» (20 млн евро)

Даже приход в «Тоттенхэм» «особенного» Моуринью не убедил одного из лучших полузащитников АПЛ последних пяти лет Эриксена остаться в команде. Датчанин все равно отказался продлевать контракт со «шпорами». В первую очередь потому, что почти за семь лет, проведенных в «Тоттенхэме», частично потерял мотивацию. Ему был нужен новый вызов. И таковой он увидел в предложении «Реала». Кристиан и «Мадрид» заключили предварительное соглашение, и полузащитник должен был перейти на «Сантьяго Бернабеу» нынешним летом в качестве свободного агента, но тренер «сливочных» Зидан в последний момент заблокировал этот переход. Этим сразу же воспользовался «Интер», наставнику которого Конте всегда импонировала игра Эриксена. В итоге клубы быстро ударили по рукам, и 27-летний атакующий полузащитник на четыре с половиной года связал свою карьеру с миланским клубом. Возможно, именно такого игрока доселе не хватало «Интеру», чтобы наконец-то разрушить чемпионскую гегемонию «Юве».