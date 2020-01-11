Погоня за драгоценной обувью. Кто выиграет Золотую Бутсу?

В сезоне-2019/20 борьба за Золотую Бутсу обострилась как никогда. Никто не оторвался от конкурентов на гроссмейстерское расстояние, а вот из тех, кто отстает, кое-кто внушает доверие, что он в состоянии отыграть отрыв. Среди главных претендентов: бомбардир из ниоткуда, два наконечника команд-выскочек, две признанные примы европейского футбола и человек, который всю первую половину сезона бил то один, то другой рекорд.

Криштиану РОНАЛДУ

Рекорд голов в отдельном сезоне чемпионата: 48 (в сезоне-2014/15)

Количество голов в текущем чемпионате: 13

Что может помочь. Новый год португалец встретил, как дай Бог всем нам: оформил хет-трик в матче с «Кальяри», который борется за зону Лиги чемпионов. Конфликт с Маурицио Сарри забыт, зато в памяти всплывает баскетбольный гол «Сампдории», случившийся также совсем недавно. Криштиану сейчас чудо как хорош: при нем и физические данные, и техника, и появившееся взаимопонимание с партнерами.

Это дико звучит, но до 33 лет Роналду никогда не работал с тренером, до такой степени являющимся адептом атаки. Фергюсон, Аллегри, Анчелотти, Зидан – исходили из имеющихся в расположении игроков, подстраивались под имеющийся состав. Моуриньо и Бенитес загоняли в жесткие тактические рамки даже гениев атаки, Пеллегрини, может, и построил бы на «Бернабеу» филиал Земанландии, но не получил для этого достаточно времени… Сарри же ставит своим командам лавину атак, и с Дибалой, Куадрадо, Дугласом Костой в подыгрыше португалец в состоянии творить чудеса.

Что может помешать. Честно говоря, только вся та магия, которую можно было наблюдать за Роналду прошлое десятилетие, дает повод вообще включать его в список соискателей. Меньше, чем через месяц, Криштиану исполнится 35 лет, он уже очевидно сдает и даже лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне не стал. Не станет, скорее всего, и в этом – голевой «форсаж» зимой позволил ему забраться лишь на третье место в бомбардирской гонке итальянского чемпионата.

Бомбардирские таланты Роналду очень пригодятся «Юве» в ЛЧ, где он и в прошлом сезоне отметился хет-триком в ворота «Атлетико». Но, если задуматься, даже это может помешать добавить к четырем драгоценным Бутсам пятую – более чем вероятно, что с началом плей-офф ЛЧ Криштиану будут оставлять в проходных матчах Серии А на скамейке.

Шансы выиграть Бутсу: 10%

Джейми ВАРДИ

Рекорд голов в отдельном сезоне чемпионата: 24 (в сезоне-2015/16)*

Количество голов в текущем чемпионате: 17

* - на самом деле, 24 гола в чемпионском сезоне «Лестера» - не рекордный бомбардирский в карьере Джейми. В сезоне-2011/12 он забил 31 гол в 34 матчах за «Флитвуд», что и побудило «лис» заплатить за бомбардира из пятого дивизиона целый миллион фунтов. Это, между прочим, до сих пор мировой рекорд для продаж из любительского футбола. Эх, как же много времени потерял Варди на периферии.

Что может помочь. Брендан Роджерс, как по мне, заслужил идти во всех возможных тренерских топах за 2019-й год очень высоко, вплоть до первой тройки. Мэддисон, Тилеманс, Перес, Варди – пока Ндиди по заветам Канте выжигает в центре поля все живое, таланты «лис» устраивают впереди настоящую круговерть атак, шокируя одного соперника за другим. При этом если Роджерс придал игре команды интеллекта, то Варди – по-прежнему ее сердце, искреннее и честное. Даже с «Саутгемптоном» ребята в синем играли до конца, не сбавляя оборотов – и в итоге забили девять безответных мячей.

Что может помешать. Маловероятно, что команда без внятной подмены большинству лидеров сможет ровно пройти весь сезон. Еще менее вероятно, что Варди, которому сегодня исполняется 33 года, сможет удержать такой же бомбардирский темп и добраться пусть даже до тридцати мячей в чемпионате. Его личный рекорд в профессиональных лигах очень скромен, даже просто лучшим бомбардиром АПЛ он не становился ни разу – и скорее можно предположить, что не станет и в этот раз, чем поверить, что форвард из ниоткуда обойдет по голам живых легенд.

На самом деле, спад уже намечается: в полуфинале Кубка Лиги против «Астон Виллы» Варди не смог забить, хотя преимущество команды было огромным. Гениальный перфоманс Варди на поле и Роджерса у бровки позволил «Лестеру» практически гарантировать Лигу чемпионов на следующий сезон, но шансы Джейми на драгоценную обувь немногим выше шансов «лис» на чемпионство.

Шансы выиграть Бутсу: в честь дня рождения (и неучастия «Лестера» в еврокубках) накинем процент – пусть будет 11%

Чиро ИММОБИЛЕ

Рекорд голов в отдельном сезоне чемпионата: 29 (в сезоне-2017/18)

Количество голов в текущем чемпионате: 19

Что может помочь. Уже сегодня вечером «Лацио» может побить собственный рекорд по числу побед в чемпионате подряд – и повторить рекорд, который казался вечным. Тот великий «Торино» послевоенной эпохи, который выиграл пять чемпионатов подряд и канул в небытие при Суперге, единственный в истории итальянского футбола смог забить минимум два мяча в 13 турах подряд – а у «орлов» уже двенадцать, и серия продолжается.

Симоне Индзаги поставил команде великолепную атакующую игру, благодаря которой «Лацио» выиграл вот уже девять матчей подряд – такого не было даже в чемпионских сезонах! Схема игры «орлов» подразумевает ярко выраженного бомбардира: тут не то что Иммобиле, а Фелиппе Кайседо успел забить четыре гола за 413 минут игрового времени. «Лацио» критично близок к тому, чтобы сыграть в ЛЧ впервые со времен, когда Игли Таре еще был его форвардом, а не спортивным директором – и теперь у него даже более результативный форвард, чем Томмазо Рокки.

Что может помешать. Честно говоря, и не вспомнишь, когда в последний раз драгоценную обувь выигрывал настолько однообразный, ограниченный футболист. Чиро провалился в «Севилье», провалился в «Боруссии», провалил как минимум половину из 39 матчей за сборную – и будет чудом, если он возьмет награду, до которой не добрались Рауль и дель Пьеро.

При всем при этом, сезон с 29 голами в Серии А у Чиро за плечами уже есть, и даже повторения этого результата может хватить для трофея – хотя заданный итальянцем темп позволяет ориентироваться скорее на сорок.

Шансы выиграть Бутсу: 15%

Тимо ВЕРНЕР

Рекорд голов в отдельном сезоне чемпионата: 21 (в сезоне-2016/17)

Количество голов в текущем чемпионате: 18

Что может помочь. Если Индзаги поставил «Лацио» хорошую атакующую игру, то Нагельсманн Бундеслигу просто хакнул. В каждом из восьми последних туров Бундеслиги «РБ Лейпциг» забил минимум (!) три гола, разрывая одну оборону за другой в стиле даже не быка, а немецкого «Тигра».

Вернер чувствует себя в футболе нового тренера как рыба в воде: с «Майнцем», например, он набрал шесть очков по системе «гол+пас». 23-летнему форварду с юниорского возраста раздавали авансы, он заставил публику немного подождать, но в последнее время начал оправдывать их с лихвой. В десяти последних турах Бундеслиги Вернер забил 13 мячей – вот уж кто должен жалеть, что чемпионат ушел на перерыв…

Что может помешать. Более короткая дистанция. Последний представитель Бундеслиги, выигрывавший Золотую Бутсу – Герд Мюллер еще в 1972 году. Четыре тура, на которые превосходит сезон любого другого чемпионата «большой пятерки» сезон высшей лиги Германии – довольно существенная разница, из-за которой до драгоценной обуви с большой вероятностью не добрались, например, Марек Минтал в 2005-м году (24 гола против 25 у Анри и Форлана) или Графите в 2009-м (28 мячей против 32 опять-таки у Форлана). Прямо сейчас Вернер уступает тому же Иммобиле один мяч, но и туров у него впереди на три меньше.

Шансы выиграть Бутсу: 15%

Лионель МЕССИ

Рекорд голов в отдельном сезоне чемпионата: 50 (в сезоне-2011/12)

Количество голов в текущем чемпионате: 13

Что может помочь. Шесть Золотых Бутс на полке, три из которых завоеваны в три предыдущих года. Статус даже не легенды, а полубога в одной из сильнейших команд мира. Результативность в текущем сезоне около гола за игру. Разве что-то может остановить Лео на пути к седьмой Золотой Бутсе?

Что может помешать. Прямо скажем, Месси к седьмой Золотой Бутсе не очень и стремится, целясь на совсем другие вершины. Стиль его игры помогает много забивать Суаресу, чуть больше – другим футболистам, но Лео чем дальше, тем больше времени проводит за пределами штрафной. Плюс к этому сама «Барселона» Вальверде слишком нестабильна и уязвима, чтобы его форвард так легко отыгрывал отставания от других супербомбардиров.

Если бы не травма в начале сезона, Месси даже с учетом этих факторов все равно шел бы совсем рядом с лидерами, и его можно было бы считать фаворитом – а так приходится признать, что у Лео есть ничем не уступающий ему конкурент.

Шансы выиграть Бутсу: 20%

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Рекорд голов в отдельном сезоне чемпионата: 30 (в сезонах-2015/16 и -2016/17)

Количество голов в текущем чемпионате: 19

Что может помочь. Осень и зима для Роберта Левандовски прошли под знаком рекордов. Первый в истории игрок Бундеслиги, забивший в 11 турах подряд. Единственный футболист в истории, которого три раза подряд признали игроком месяца в Германии. Быстрейший покер в истории Лиги чемпионов. Самый результативный футболист 2019-го года. Все это – в дополнение к многочисленным «единственный», «первый» и «результативнейший», добытым ранее (среди которых выделяются звания самого результативного игрока в истории сборной Польши с 61 голом и целых четыре титула лучшего бомбардира Бундеслиги).

Роберт никогда не давал поводов говорить о себе как о себялюбце, но вообще ему должно быть очень обидно, что он играет в одно время с Роналду. Левандовски так же повернут на тренировках, как и Криштиану; он так же великолепно физически готов на четвертом десятке лет; он так же способен создать гол из ничего и при этом, на мой взгляд, больше способен тащить за собой кризисную команду. И сейчас, когда у Роберта началась вторая молодость и он переписал в первую очередь собственные рекорды, он дает основания надеяться, что впервые со времен Бомбардира Нации драгоценная обувь уедет в Германию.

Что может помешать. См. пункт «Тимо Вернер».

Шансы выиграть Бутсу: 20%

Оставшиеся девять процентов оставим на полноценную сенсацию, которую могут преподнести Кильян Мбаппе (а вдруг начнет стрелять хет-триками за «ПСЖ»?), Ромелу Лукаку (если «Интер» в январе качественно усилится, бельгиец может начать забивать еще больше), Луис Суарес (он один разбавлял «двоецарствие» Месси и Роналду в десятые годы) или какой-нибудь другой ударно проведший вторую часть сезона форвард.