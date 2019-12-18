Войти или Зарегистрироваться

ВИДЕО. Завис в воздухе. Невероятный гол Роналду с прыжком на 71 см вверх

«Ювентус» победил в гостях «Сампдорию» со счетом 2:1

  • 18.12.2019 23:01
  • 10287 просмотров
  • 15 комментариев
ВИДЕО. Завис в воздухе. Невероятный гол Роналду с прыжком на 71 см вверх
© Twitter
В матче 17-го тура итальянской Серии A «Ювентус» победил в гостях «Сампдорию» со счетом 2:1. Португальский форвард Криштиану Роналду забил победный гол головой в очень высоком прыжке.
 
Специалисты уже посчитали, что Роналду выпрыгнул на 71 см в момент удара, а его голова находилась на высоте 256 см над полем.
 
Смотрите видео гола.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.12.2019 01:56
    0
    Главное тренироваться и все будет.
    https://www.youtube.com/watch?v=QRN1Yzo0hjU
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 19.12.2019 01:16
    +1
    Так прыгать нужно тренироваться , да он в воздухе вратаря перепрыгнет , конечно видно с разбега, но если сравнить Беседин а который с метра непопадает
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 19.12.2019 00:59
    0
    Maradona, 19.12.2019 00:50
    От саме за таке!)
    ну так дали ж 5!?
    а забив реально круто!
    Просто за другое не за что
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 19.12.2019 00:59
    -2
    dakota86, 18.12.2019 23:20
    Пока Месси ходил по полю, Рон в прыжке забивал гол. Не классико маде Испания но лучше чем унылые нули
    Походу мы разные матчи матчи смотрели, - это я про ходил по полю. Кстати, я не заметил, чтоб Роналду бегал, даже в этом моменте с голом;).
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 19.12.2019 00:56
    -2
    alefteev77, 18.12.2019 23:13
    Так, з Роналдо Реал би сьогодні розірвав Барсу.
    Реалу не вистачає Кріштіано, а Роналдо напевно сумує за Реалом. Вони створені одне для одного.
    Бензема уже разорвал, теперь очередь Роналду
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 19.12.2019 00:55
    0
    dakota86, 18.12.2019 23:20
    Пока Месси ходил по полю, Рон в прыжке забивал гол. Не классико маде Испания но лучше чем унылые нули
    Даже не знаю мне радоваться или плакать с подобных высказываний, но ставить соперников Месси и Рональду в один ряд - это сильно, типа Сампдория=Реал, хотя мне нравится
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 19.12.2019 00:50
    +1
    Ростик Карпа, 19.12.2019 00:45
    Ось за таке і потрібно давати золоті мячі!!
    От саме за таке!)
    ну так дали ж 5!?
    а забив реально круто!
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 19.12.2019 00:45
    +1
    Ось за таке і потрібно давати золоті мячі!!
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 19.12.2019 00:41
    +1
    а Беседин боится попрыгнуть вообще, он головой забивает только когда нагинается
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 19.12.2019 00:04
    0
    Конечно, не 72 см, но тоже красиво перепрыгнул
    https://www.youtube.com/watch?v=Qbyxtqzg_wI
    Ссылка
    Болела
      Болела, 18.12.2019 23:26
    +10
    72 см. Це взагалі законно?
    Ссылка
    dakota86
    online
      dakota86, 18.12.2019 23:20
    +7
    Пока Месси ходил по полю, Рон в прыжке забивал гол. Не классико маде Испания но лучше чем унылые нули
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 18.12.2019 23:14
    +10
    Реально Рон може зависати в повітрі як гелікоптер
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 18.12.2019 23:13
    +9
    Так, з Роналдо Реал би сьогодні розірвав Барсу.
    Реалу не вистачає Кріштіано, а Роналдо напевно сумує за Реалом. Вони створені одне для одного.
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 18.12.2019 23:10
    +22
    Вот чего не хватало Реалу в эльклассико
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 18.12.2019 23:10
    +22
    Вот чего не хватало Реалу в эльклассико
    Ссылка
    Болела
      Болела, 18.12.2019 23:26
    +10
    72 см. Це взагалі законно?
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 18.12.2019 23:14
    +10
    Реально Рон може зависати в повітрі як гелікоптер
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 18.12.2019 23:13
    +9
    Так, з Роналдо Реал би сьогодні розірвав Барсу.
    Реалу не вистачає Кріштіано, а Роналдо напевно сумує за Реалом. Вони створені одне для одного.
    Ссылка
    dakota86
    online
      dakota86, 18.12.2019 23:20
    +7
    Пока Месси ходил по полю, Рон в прыжке забивал гол. Не классико маде Испания но лучше чем унылые нули
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 19.12.2019 01:16
    +1
    Так прыгать нужно тренироваться , да он в воздухе вратаря перепрыгнет , конечно видно с разбега, но если сравнить Беседин а который с метра непопадает
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 19.12.2019 00:50
    +1
    Ростик Карпа, 19.12.2019 00:45
    Ось за таке і потрібно давати золоті мячі!!
    От саме за таке!)
    ну так дали ж 5!?
    а забив реально круто!
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 19.12.2019 00:45
    +1
    Ось за таке і потрібно давати золоті мячі!!
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 19.12.2019 00:41
    +1
    а Беседин боится попрыгнуть вообще, он головой забивает только когда нагинается
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.12.2019 01:56
    0
    Главное тренироваться и все будет.
    https://www.youtube.com/watch?v=QRN1Yzo0hjU
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 19.12.2019 00:59
    0
    Maradona, 19.12.2019 00:50
    От саме за таке!)
    ну так дали ж 5!?
    а забив реально круто!
    Просто за другое не за что
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 19.12.2019 00:55
    0
    dakota86, 18.12.2019 23:20
    Пока Месси ходил по полю, Рон в прыжке забивал гол. Не классико маде Испания но лучше чем унылые нули
    Даже не знаю мне радоваться или плакать с подобных высказываний, но ставить соперников Месси и Рональду в один ряд - это сильно, типа Сампдория=Реал, хотя мне нравится
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 19.12.2019 00:04
    0
    Конечно, не 72 см, но тоже красиво перепрыгнул
    https://www.youtube.com/watch?v=Qbyxtqzg_wI
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности