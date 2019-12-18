ВИДЕО. Завис в воздухе. Невероятный гол Роналду с прыжком на 71 см вверх

В матче 17-го тура итальянской Серии A «Ювентус» победил в гостях «Сампдорию» со счетом 2:1. Португальский форвард Криштиану Роналду забил победный гол головой в очень высоком прыжке.
Специалисты уже посчитали, что Роналду выпрыгнул на 71 см в момент удара, а его голова находилась на высоте 256 см над полем.
Смотрите видео гола.
Just figured it out!! @Cristiano can actually fly 😱 pic.twitter.com/mZ3riniCyh— Galvão (@galvaoze) December 18, 2019
Источник — Sport.ua
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https://www.youtube.com/watch?v=QRN1Yzo0hjU
ну так дали ж 5!?
а забив реально круто!
Реалу не вистачає Кріштіано, а Роналдо напевно сумує за Реалом. Вони створені одне для одного.
ну так дали ж 5!?
а забив реально круто!
https://www.youtube.com/watch?v=Qbyxtqzg_wI
Реалу не вистачає Кріштіано, а Роналдо напевно сумує за Реалом. Вони створені одне для одного.
Реалу не вистачає Кріштіано, а Роналдо напевно сумує за Реалом. Вони створені одне для одного.
ну так дали ж 5!?
а забив реально круто!
https://www.youtube.com/watch?v=QRN1Yzo0hjU
ну так дали ж 5!?
а забив реально круто!
https://www.youtube.com/watch?v=Qbyxtqzg_wI
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