ФЕРНАНДИНЬО: «Мы не можем и дальше так играть»

Защитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура АПЛ.

«Мы испытываем небольшие сложности. Это было болезненное поражение, особенно учитывая тот факт, насколько качественную игру мы показали. Мы продолжаем создавать момент за моментом, но реализация подводит нас. В результате мы упустили все свои шансы, а затем они дважды забили.

Это все еще наш сезон. Понятно, что нам необходимо многое обсудить, потому что мы не можем так продолжать дальше», - сказал Фернандиньо.

Ранее Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити».