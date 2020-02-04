ФЕРНАНДИНЬО: «Мы не можем и дальше так играть»

Бразилец недоволен последними результатами «Манчестер Сити»

  • 04.02.2020 02:45
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ФЕРНАНДИНЬО: «Мы не можем и дальше так играть»
© ФК Манчестер Сити. Фернандиньо

Защитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура АПЛ.

«Мы испытываем небольшие сложности. Это было болезненное поражение, особенно учитывая тот факт, насколько качественную игру мы показали. Мы продолжаем создавать момент за моментом, но реализация подводит нас. В результате мы упустили все свои шансы, а затем они дважды забили.

Это все еще наш сезон. Понятно, что нам необходимо многое обсудить, потому что мы не можем так продолжать дальше», - сказал Фернандиньо.

Ранее Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити».

 

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Источник — Goal.com

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