«Наполи» со счетом 4:2 обыграл «Сампдорию» в матче 22-го тура Серии А.
Лучшие моменты матча Сампдория - Наполи
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Демме (Наполи).
|73'
|ГОЛ ! С пенальти забил Маноло Габбиадини (Сампдория).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабио Квальярелла (Сампдория).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Наполи).
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Источник — Sport.ua
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