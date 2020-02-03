Чемпионат Италии. Наполи вырвал выездную победу над Сампдорией

Сегодня в заключительном матче 22-го тура Серии А «Сампдория» дома принимала «Наполи». Хозяева сумели отыграться со счета 0:2, однако в итоге все же проиграли – 2:4.
«Сампдория» - «Наполи» - 2:4
Голы: 0:1 – 3 Милик, 0:2 – 16 Элмаз, 1:2 – 26 Квальярелла, 2:2 – 73, пенальти Габбьядини, 2:3 – 83 Демме, 2:4 – 90 Мертенс.
«Сампдория» – Аудеро, Тонелли, Ауджелло, Колли, Экдаль, Торсбю, Рамирес (Марони, 68), Янкто (Роналду Виейра, 79), Линетти, Габбьядини, Квальярелла (Бонаццоли, 75).
«Наполи» – Мерет, Хюсай, Манолас, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Лоботка (Демме, 61), Зелиньски, Инсинье, Элмаз (Политано, 79), Кальехон (Мертенс, 72), Милик.
Предупреждения: Элмаз (43), Янкто (43), Экдаль (47), Рамирес (58), Линетти (87), Демме (90), Политано (90).
Вчера «Интер» на выезде обыграл «Удинезе» со счетом 2:0.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.