Чемпионат Италии. Наполи вырвал выездную победу над Сампдорией

Болельщики в Генуе увидели результативный матч

  • 03.02.2020 23:55
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Чемпионат Италии. Наполи вырвал выездную победу над Сампдорией
© twitter.com/sscnapoli

Сегодня в заключительном матче 22-го тура Серии А «Сампдория» дома принимала «Наполи». Хозяева сумели отыграться со счета 0:2, однако в итоге все же проиграли – 2:4.

«Сампдория» - «Наполи» - 2:4
Голы: 0:1 – 3 Милик, 0:2 – 16 Элмаз, 1:2 – 26 Квальярелла, 2:2 – 73, пенальти Габбьядини, 2:3 – 83 Демме, 2:4 – 90 Мертенс.

«Сампдория» – Аудеро, Тонелли, Ауджелло, Колли, Экдаль, Торсбю, Рамирес (Марони, 68), Янкто (Роналду Виейра, 79), Линетти, Габбьядини, Квальярелла (Бонаццоли, 75).

«Наполи» – Мерет, Хюсай, Манолас, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Лоботка (Демме, 61), Зелиньски, Инсинье, Элмаз (Политано, 79), Кальехон (Мертенс, 72), Милик.

Предупреждения: Элмаз (43), Янкто (43), Экдаль (47), Рамирес (58), Линетти (87), Демме (90), Политано (90).

Вчера «Интер» на выезде обыграл «Удинезе» со счетом 2:0.

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Источник — Sport.ua

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