Удинезе – Интер – 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Удинезе» на своем поле уступил миланскому «Интеру» со счетом 0:2.
Лучшие моменты матча Удинезе - Интер Милан
|71'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua
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