Интер выиграл у Удинезе, Шахов помог Лечче разгромить Торино

2 февраля в чемпионате Италии прошли матчи 22-го тура. «Интер» выиграл у «Удинезе» и приблизился к лидеру, «Ювентусу». Украинец Евгений Шахов помог «Лечче» разгромить «Торино». Он вышел на замену во втором тайме на 72-й минуте.
На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 54 очка, далее идут «Интер» (51), «Лацио» (49), «Аталанта» и «Рома» (по 39).
Чемпионат Италии. 22-й тур
«Лечче» – «Торино» – 4:0
Голы: Дейола, 11, Барак, 19, Фалько, 64, Лападула, 78, пен.
«Лечче»: Вигорито, Россеттини, Донати, Рисполи, Лучони, Сапонара (Шахов, 72), Маер (Пас, 82), Дейола (Петриччоне, 57), Барак, Фалько, Лападула.
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи (Эдера, 58), Эйна, Бремер, Ринкон (Лянко, 70), Мейте, Верди (Миллико, 24), Белотти, Беренгер.
Предупреждения: Нкулу, 12. Мейте, 18. Маер, 33. Дейола, 43. Эйна, 59. Лападула, 76.
Судья: Рокки (Италия).
Лечче. Стадион «Виа дель Маре».
«Удинезе» – «Интер» – 0:2
Голы: Лукаку, 64, 71 (пен).
«Удинезе»: Муссо, Найтинк (Зегелар, 72), Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Мандрагора, Фофана (Теодорчик, 83), Сема (Яяло, 72), Окака Чука, де Пауль, Лазанья.
«Интер»: Паделли, Янг, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Брозович, 59), Весино, Барелла, Лукаку, Моузес (Д`Амброзио, 83), Эспозито (Санчес, 59).
Предупреждения: Барелла, 11. Стрюгер Ларсен, 17. Бастони, 49. Лазанья, 87.
Судья: Ди Белло (Италия).
Удине. Стадион «Дачия Арена».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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