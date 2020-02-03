Украинский хавбек Нойок хочет принять белорусское гражданство

Украинский полузащитник «Динамо» Брест Александр Нойок заявил, что может принять белорусское гражданство:

«Я говорил на эту тему. Сейчас вот так все решается. Если будет хорошее предложение, точнее – конкретное предложение, поменять паспорт, я его буду рассматривать.

Это нормально. Почему нет? В будущем планирую жить в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь».

Ранее «Динамо» Брест в контрольном матче проиграло киевскому «Динамо» 0:3.