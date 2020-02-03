Украинский хавбек Нойок хочет принять белорусское гражданство

Хавбек «Динамо» Брест рассматривает возможность получения белорусского паспорта

  • 03.02.2020 23:14
  • 1350 просмотров
  • 5 комментариев
Украинский хавбек Нойок хочет принять белорусское гражданство
© ФК Динамо Брест. Александр Нойок

Украинский полузащитник «Динамо» Брест Александр Нойок заявил, что может принять белорусское гражданство:

«Я говорил на эту тему. Сейчас вот так все решается. Если будет хорошее предложение, точнее – конкретное предложение, поменять паспорт, я его буду рассматривать.

Это нормально. Почему нет? В будущем планирую жить в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь».

Ранее «Динамо» Брест в контрольном матче проиграло киевскому «Динамо» 0:3.

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Источник — Динамомания

(2 голоса)

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Комментарии
    vasyan86
    online
      vasyan86, 03.02.2020 23:54
    0
    для человека, не любящего одновременно нацизм и гей-парады, очень правильный, а главное своевременный выбор
    Ссылка
    Ярослав Скориков
      Ярослав Скориков, 03.02.2020 23:49
    0
    "У кого немає любові до країни рідної, ті серцем жебраки каліки"!!!!!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 03.02.2020 23:37
    0
    Rustam Isakov, 03.02.2020 23:25
    по морді видно расового білоруса
    Сегодня видел "IT-эмиграция в Минск". Наверное, айтишником хочет стать
    Ссылка
    Стоян Ангелов
      Стоян Ангелов, 03.02.2020 23:35
    +1
    Чи не новость, пусть хоть китайское принимает...
    Ссылка
    Rustam Isakov
      Rustam Isakov, 03.02.2020 23:25
    -2
    по морді видно расового білоруса
    Ссылка
    Стоян Ангелов
      Стоян Ангелов, 03.02.2020 23:35
    +1
    Чи не новость, пусть хоть китайское принимает...
    Ссылка
    vasyan86
    online
      vasyan86, 03.02.2020 23:54
    0
    для человека, не любящего одновременно нацизм и гей-парады, очень правильный, а главное своевременный выбор
    Ссылка
    Ярослав Скориков
      Ярослав Скориков, 03.02.2020 23:49
    0
    "У кого немає любові до країни рідної, ті серцем жебраки каліки"!!!!!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 03.02.2020 23:37
    0
    Rustam Isakov, 03.02.2020 23:25
    по морді видно расового білоруса
    Сегодня видел "IT-эмиграция в Минск". Наверное, айтишником хочет стать
    Ссылка
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