Украинский хавбек Нойок хочет принять белорусское гражданство

Украинский полузащитник «Динамо» Брест Александр Нойок заявил, что может принять белорусское гражданство:
«Я говорил на эту тему. Сейчас вот так все решается. Если будет хорошее предложение, точнее – конкретное предложение, поменять паспорт, я его буду рассматривать.
Это нормально. Почему нет? В будущем планирую жить в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь».
Ранее «Динамо» Брест в контрольном матче проиграло киевскому «Динамо» 0:3.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Динамомания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.