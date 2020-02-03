КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто виноват — Зинченко или Гюндоган?

«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» (0:2)

  • 03.02.2020 19:54
  • 2901 просмотр
  • 2 комментария
КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто виноват — Зинченко или Гюндоган?
© Twitter. Александр Зинченко

В поединке 25-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» дома обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Украинский игрок «горожан» Александр Зинченко был удален на 61-й минуте за две желтые карточки. На 40-й минуте футболист «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не реализовал пенальти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Based on last weekend's match 😅

Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 03.02.2020 20:49
    0
    Гюндоган пробил пенальти бездарнейшим способом. Там даже никакой заслуги Льориса нету. Дальше сыграл судейский корпус. Льорис нарушил правила на Стерлинге , но судьи побоялись назначить новый пенальти. А дальше Тотенхем морально воспрял и удаление Зины, который вторую желтую получил ни за что, не имело никакого принципиального значения. МанСити просто сломался.
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    digsum
    online
      digsum, 03.02.2020 20:29
    0
    Виноват Моуриньо со своим автобусом
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    DKTheBest2
    DKTheBest2, 03.02.2020 20:49
    0
    Гюндоган пробил пенальти бездарнейшим способом. Там даже никакой заслуги Льориса нету. Дальше сыграл судейский корпус. Льорис нарушил правила на Стерлинге , но судьи побоялись назначить новый пенальти. А дальше Тотенхем морально воспрял и удаление Зины, который вторую желтую получил ни за что, не имело никакого принципиального значения. МанСити просто сломался.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 03.02.2020 20:29
    0
    Виноват Моуриньо со своим автобусом
    Ссылка
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