КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто виноват — Зинченко или Гюндоган?

В поединке 25-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» дома обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.
Украинский игрок «горожан» Александр Зинченко был удален на 61-й минуте за две желтые карточки. На 40-й минуте футболист «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не реализовал пенальти.
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