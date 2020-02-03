Где смотреть онлайн матч Кубка Германии Айнтрахт – Лейпциг

Матч состоится во вторник, 4 февраля

  • 03.02.2020 19:14
  • 619 просмотров
  • 2 комментария
Где смотреть онлайн матч Кубка Германии Айнтрахт – Лейпциг
© Sportingpedia

Во вторник, 4-го февраля, состоится матч 1/8 Кубка Германии в котором «Айнтрахт» примет «Лейпциг».

Матч состоится во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Айнтрахт» – «Лейпциг». Прогноз и анонс на матч Кубка Германии.

В прямом эфире поединок «Айнтрахт» – «Лейпциг» покажет телеканал МАТЧ! Футбол 3.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    robertviktorovich
    online
    robertviktorovich, 03.02.2020 20:29
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 19:37
    -1
    я бы не сказал что прям хотел этот матч где-то посмотреть, но если вы настаиваете)
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    robertviktorovich
    online
    robertviktorovich, 03.02.2020 20:29
    0
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