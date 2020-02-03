Во вторник, 4-го февраля, состоится матч 1/8 Кубка Германии в котором «Айнтрахт» примет «Лейпциг».
Матч состоится во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Айнтрахт» – «Лейпциг». Прогноз и анонс на матч Кубка Германии.
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Источник — Sport.ua
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