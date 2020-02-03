Айнтрахт – Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии

«Айнтрахт» хорошо играет дома, но сможет ли остановить мощный «Лейпциг»?

  • 03.02.2020 18:56
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Айнтрахт – Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
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Во вторник, 4 февраля, состоится матч 1/8 Кубка Германии, в котором «Айнтрахт» примет «Лейпциг». Встреча состоится во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Вторая встреча «Айнтрахта» и «Лейпцига» за несколько недель. 25 января эти команды играли во Франкфурте в рамках чемпионата Германии. Тогда «Айнтрахт» одержал достаточно уверенную победу (2:0). Несмотря на этот локальный успех, сезон 2019/20 пока нельзя записать в актив подопечным Ади Хюттера. После 20-ти туров «Айнтрахт» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице. Но в последних трех турах «орлы» заработали семь очков, но до этого команда не могла победить в семи матчах подряд.

«Лейпциг» наоборот с каждым годом наращивает мощь. В этом сезоне команду возглавил Юлиан Нагельсманн. Под его руководство «Лейпциг» не сбавил обороты и продолжает усиливать свои позиции. Пользуясь нестабильностью в «Баварии», «Лейпциг» претендует на первое место в турнирной таблице. Сейчас команда занимает второе место, отставая от «Баварии» на одно очко.

В последних двух матчах «Лейпциг» дважды потерял очки - с «Айнтрахтом» и сыграл вничью с «Боруссией» Менхенгладбах. Тем не менее, «Лейпциг» редко проводит длинные неудачные серии. Отметим также то, что на выезде подопечные Нагельсманна не играют очень плохо. Только в одном из последних пяти выездных матчах «Лейпциг» забил меньше трех мячей. 

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4 февраля, вторник

«Айнтрахт» — «Лейпциг»
Франкфурт. «Коммерцбанк-Арена». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале МАТЧ! Футбол 3
 Арбитр: Саша Штегеманн
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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