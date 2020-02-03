СТЕПАНЕНКО: «Второй сбор узконаправленный на подготовку к Бенфике»

Хавбек «Шахтера» – о подготовке к 1/16 финала Лиги чемпионов

  • 03.02.2020 17:38
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  • 1 комментарий
СТЕПАНЕНКО: «Второй сбор узконаправленный на подготовку к Бенфике»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о том, как проходит подготовка ко второй части сезона.

«Сейчас мы выполняем больше тактических упражнений, направленных на отработку наших взаимодействий в обороне и атаке. Ну и идет сочетание с такими серьезными упражнениями, как «один в один». Думаю, этот сбор будет очень продуктивным.

Будет ли второй сбор полностью нацеленным на противостояние с «Бенфикой»? В принципе, оба сбора на это нацелены. Но если первый сбор был нужен больше для того, чтобы вернуть нас в форму после отпуска, то второй сбор больше узконаправленный», - сказал Степаненко.

Отметим, что второй учебно-тренировочный сбор «Шахтера» в Турции продлится до 9-го февраля. В 1/16 Лиги Европы донецкий клуб сыграет с «Бенфикой» 20-го и 27-го февраля.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    rugby1970
      rugby1970, 03.02.2020 17:44
    -2
    Верю в "Бенфику"!
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