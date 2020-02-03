Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0. Как это было

В центральном матче 25-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Манчестер Сити» (2:0). Для наставника «шпор» Жозе Моуринью эта победа стала самой крупной в очных противостояниях с Хосепом Гвардиолой с 2010 года.
Фотогалерея поединка Тоттенхэм – Манчестер Сити
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Источник — Sport.ua
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