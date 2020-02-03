Моуриньо одержал крупнейшую победу над Гвардиолой с 2010 года

«Тоттенхэм» в матче 25-го тура АПЛ со счетом 2:0 обыграл «Манчестер Сити».

Отметим, что тренеры команд Жозе Моуриньо и Хосеп Гвардиола встречались между собой 23 раза. На счету португальского наставника теперь 6 побед в личных встречах, еще 10 игр выиграл испанский специалист, а 7 матчей завершились вничью.

Победа со счетом 2:0 стала самой крупной для Моуриньо над Гвардиолой с 2010 года, когда «Интер» выиграл со счетом 3:1 у «Барселоны» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.