Моуриньо одержал крупнейшую победу над Гвардиолой с 2010 года

«Шпоры» обыграли «Сити» со счетом 2:0

  • 03.02.2020 08:32
  • 195 просмотров
  • 0 комментариев
Моуриньо одержал крупнейшую победу над Гвардиолой с 2010 года
© 101 Great Goals

«Тоттенхэм» в матче 25-го тура АПЛ со счетом 2:0 обыграл «Манчестер Сити».

Отметим, что тренеры команд Жозе Моуриньо и Хосеп Гвардиола встречались между собой 23 раза. На счету португальского наставника теперь 6 побед в личных встречах, еще 10 игр выиграл испанский специалист, а 7 матчей завершились вничью.

Победа со счетом 2:0 стала самой крупной для Моуриньо над Гвардиолой с 2010 года, когда «Интер» выиграл со счетом 3:1 у «Барселоны» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности