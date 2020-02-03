Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Наша задача - сохранить место в элитном дивизионе»

Недавно известный в прошлом игрок и тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко неожиданно отправился в Словакию, где возглавил аутсайдера элитного дивизиона - команду «Нитра».

— Что по подбору кадров?

— Приятно удивлен тем, что увидел здесь. Не ожидал, что в команде, которая занимает предпоследнее место, есть настолько неплохие исполнители. Вырисовывается неплохая группа атаки, но нужно укрепить оборонительное звено. Наша селекционная группа знает, на какие позиции нужно искать новичков. Хотя мы не собираемся брать людей для количества.

Ведь в «Нитре» — отличная академия. Это гордость города, гордость клуба, который давно избрал своей философией работу с собственными кадрами. Сейчас в команде большинство ребят прошли клубную академию. И мы будем давать шанс перспективным парням из команд U-19 и даже U-17, которые понравились нам по товарищеским играм.

Из «Нитры» в различные сборные Словакии регулярно вызываются яркие исполнители, это наше будущее. В матче с «Ридом», к примеру, мы выпустили на поле 16-летнего защитника Кошу — одного из самых талантливых игроков Словакии своего поколения. Он всем понравился.

При этом однозначно, что играть будут сильнейшие. Мы уже просмотрели группу новичков из разных стран, некоторые остались в команде. Кто-то понравился сразу, кому-то мы даем возможность показать себя еще раз.

— Украинцы в их числе были?

— Были, но на персоналии переходить не буду. Считаю, что легионер должен быть сильнее местного футболиста. Тем более — украинцы, ведь с них у местных болельщиков будет особый спрос.

— Какие задачи стоят перед «Нитрой» и вами?

— Разумеется, в первую очередь необходимо сохранить место в Фортуна-лиге. В первой части сезона многое было упущено, но все в наших руках. Кроме того, есть возможность удачно выступить в Кубке Словакии, где «Нитра» добралась до четвертьфинала.

А что касается перспективы, то мы заняты формированием команды, которая будет решать задачи намного более высокие, чем борьба за выживание. Потенциал у «Нитры» очень приличный.