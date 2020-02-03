Юрий БАКАЛОВ: «О невыходе в УПЛ даже не думаем»

Зимняя подготовка команд Первой лиги набирает обороты. О том, что сейчас происходит в «Рухе» Sport.ua, рассказал главный тренер команды Юрий Бакалов.

— Юрий Михайлович, в конце прошлого года вы возглавили «Рух», лидера первого дивизиона. Ответственность чувствуется?

— Да. Одно дело принимать команду, которая находится в середине турнирной таблицы, и совсем другое, когда — это лидер. Здесь больше приковано внимания как к тренеру, так и коллективу. Все отталкивается от вершины. Давления немного чувствуется, тем не менее мы постараемся и по окончании турнира остаться на вершине.

— Самая ли острая сейчас конкуренция в Первой лиге за историю?

— Все сезоны я и не вспомню, но то, что за последние годы такого количества команд, претендующих на повышение в классе, не было, это факт. Поначалу было даже 10 претендентов, а сейчас каждый из первых восьми коллективов имеет, примерно, одинаковые шансы занять место, позволяющее пробиться в УПЛ. Нынешний турнир в Первой лиге очень интересный и интригующий. Уверен, что борьба будет вестись до последнего тура.

Турнирная таблица Первой лиги

— У «Руха» есть в планах зарубежный сбор?

— Естественно. 13 февраля мы вылетим в Турцию. Мы и сейчас во Львове работаем в прекрасных условиях, закладываем определенный фундамент, просматриваем футболистов, чтобы на зарубежный этап подготовки отправиться по большому счету сформированным составом.

— В Турции у «Руха» будут в соперниках авторитетные клубы?

— С какой стороны смотреть. Мы ведь представляем Первую лигу, поэтому даже встреча с бессменным за последние пять лет чемпионом Молдовы «Шерифом» для нас будет очень интересным и поучительным контрольным поединком. Сейчас менеджеры нашего клуба еще подыскивают хорошие варианты спаррингов для нашей команды.

— Во Львове народной командой считаются «Карпаты». Как «Руху» найти своих болельщиков?

— Считаю, «Рух» движется в правильном направлении. Людей на матчи команды привлекают не просто афишей… Во многом посещение зависит и от игры коллектива. По крайней мере в первой части первенства средняя посещаемость стадиона СКИФ, на котором принимает гостей «Рух», была около 3000 тысяч зрителей, чем не могут похвастать многие команды Премьер-лиги.



ФК Рух

— Все знают непростой характер вашего президента. Ладите с боссом?

— С этим проблем у нас нет. Не для красного словца скажу, что, если бы у всех клубов были такие президенты, то и наш футбол был бы на более высоком уровне. Григорий Козловский живет командой, он вникает во все подробности жизнедеятельности коллектива, посещает чуть ли не на каждую тренировку, всегда подбадривает ребят…

— Невыход «Руха» в УПЛ будет провалом?

— Мы об этом не думаем. У нас стоит цель, и команда будет поэтапно двигаться вперед. Давайте к этому вопросу лучше вернемся по окончании сезона.

Сергей БОЙЧЕНКО