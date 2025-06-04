«За Исмаили я бегал, а не он за мной»: Старенький – о своей карьере

Самый старший футболист первой лиги, коим был Сергей Старенький, завершил профессиональную карьеру в возрасте 40 лет. Об этом экс-полузащитник «Десны», «Львова», «Александрии», «Арсенала» и «Диназа» сообщил корреспонденту Sport.ua. Также в этом эксклюзивном интервью читатели нашего сайта узнают о нынешних делах вышгородского «Диназа», где Старенький работает директором. А еще Сергей рассказал о своем футбольном пути, который длился у него на профессиональном уровне 20 лет.

– Сергей, после окончания нынешнего сезона вы в 40-летнем возрасте завершили карьеру. Стремились к какому-то рекорду или просто получали удовольствие от футбола, поэтому так долго выступали?

– Ни за какими рекордами я не стремился. Просто хотелось помочь молодым партнерам набираться опыта, который они получали в первой лиге. Конечно, у меня уже был не самый лучший возраст для профессионального футбола (улыбается), но физически я себя чувствовал на уровне.

Когда в 2022 году я пришел сюда работать директором, у меня появилась мечта, чтобы в «Диназе» выступало как можно больше местных воспитанников.

– Слышал, что вы хотите организовать прощальный матч. Если да, то кто в нем будет участвовать?

– Хочу собрать ребят из «Александрии», «Десны», «Диназа», сделать такой микст. Хотя пока это больше на уровне разговоров. Но вообще хотим сделать такой благотворительный матч. Если удастся это воплотить в жизнь, то попытаюсь задействовать в нем и каких-то отечественных звезд.

– Кто будет тренировать команды?

– В любом случае я приглашу и Владимира Шарана, и Александра Рябоконя, и Александра Головко. Тех людей, с которыми я больше всего проработал.

– По итогам сезона ваш «Диназ» опустился в первую лигу. Прощание с большим футболом вышло на минорной ноте?

– Я не сильно расстроен. В любом случае нужно было заканчивать. Понимал, что нужно больше времени уделять организационной работе. А что касается вылета «Диназа», то чуда не произошло. В нашей команде выступало большинство ребят, которые ранее даже на профессиональном уровне не играли. Футболисты получили большой опыт и для них это уже успех, поскольку в мою бытность игроком, таких шансов не давалось.

– Сразу не могу не спросить у вас, как у директора клуба. Каковы дальнейшие перспективы команды?

– «Диназ» будет существовать, это однозначно. С финансированием мне помогают мои друзья, но хочется чуть больше помощи, ищем инвесторов. В ближайшем будущем будем продолжать выступать исключительно нашими воспитанниками.

А вообще хочется в Лютеже построить базу со стадионом, поскольку в нашем районе достаточно желающих заниматься футболом, приехало много переселенцев, но есть одно но. Самых талантливых выдергивают именитые клубы. А все потому, что у нас пока нет инфраструктуры. Поэтому для меня это задача номер один.

– То есть, перед «Диназом» не будет стоять задача кровь из носу вернуться в первую лигу?

– Совершенно верно. Вот когда удастся воплотить в жизнь то, о чем я уже сказал, вот тогда будем строить более грандиозные планы. Надеюсь, что в скором времени завершится война, и тогда инвесторов будет находить немного проще.

ФК Диназ. Сергей Старенький и Александр Головко

– Тренерский штаб в «Диназе» остается?

– Будем разговаривать с Александром Головко. Да, он пока остается. Я вообще очень благодарен Борисовичу, поскольку его авторитет очень влияет на воспитание молодых футболистов. И это притом, что у нас пока условия одни из самых низких среди команд первой и второй лиг.

Мы с Головко работаем уже четыре года, и если бы не он, то здесь был бы разброд и шатания. Этот наставник знает, как нужно работать с юными игроками. Это человек и наставник с большой буквы.

– Вернемся к истокам вашей карьеры. Вы и начинали свой футбольный путь в Вышгороде, тогда еще в Чайке. Какие планы строили для себя в юном возрасте?

– Моими первыми тренерами были Владимир Кожухов и Александр Король, благодаря которым я уже в 15-летнем возрасте выступал на аматорском уровне. Я там зацепился благодаря упорным тренировкам. И через некоторое время оказался в нужном месте в нужное время.

Когда я учился в аграрном университете, то приехали агенты посмотреть на одних футболистов, а в итоге выбрали меня, так как я хорошо себя проявил на соревнованиях, забив четыре мяча.

– Без профессиональной школы в начале 2005 года вы оказались в высшей лиге Беларуси, поиграв в жодинском «Торпедо», а потом и в «Сморгони». Что скажите об этом периоде карьеры?

– Это был бесценный для меня опыт. С «Торпедо» мы боролись за попадание в еврокубки, а в «Сморгони» посчастливилось поработать под руководством Георгия Кондратьева, легендарной личности, как для СССР.

– Вернувшись в Украину, вы подписали контракт с «Десной». Тогда в черниговском клубе с финансированием все было в порядке?

– Я провел две тренировки и поставил подпись под контрактом. Я попал в тот период, когда «Десной» руководил не безызвестный Алексей Савченко. Тогда с финансированием было все нормально. Я даже не ожидал, что в перволиговой команде могут быть такие условия. Но когда Савченко покинул клуб, начались проблемы и я ушел.

– Следующей вашей остановкой была «Александрия» с который вы вышли в элиту.

– Да, но сначала я немного поиграл во Львове. На один из матчей «Десны» приехал Виталий Первак посмотреть на меня и Андрея Гитченко. В итоге, Гитченко уехал в «Александрию», а я выбрал «Львов», отправившись туда за Александром Рябоконем.

– Но там тоже было не все в порядке с финансированием. Вам остались должны?

– Да, но я написал бумагу, что не имею претензий к клубу и зимой 2011-го отправился в Турцию на сбор к «Александрии». Так со второй попытки я и оказался у Владимира Шарана.

– В том же сезоне команда вышла в высшую лигу. Помните свой первый матч в элите?

– Конечно. Мы на выезде обыграли «Ворсклу» со счетом 1:0. Я отыграл полный матч, хотя перед встречей легкое волнение присутствовало, все-таки это был мой первый поединок на таком уровне. Единственный гол тогда забил Давид Таргамадзе. Интригующей получилась та игра, так как с 58-й минуты мы играли в меньшинстве после удаления Андрея Гитченко. А под занавес поединка Юра Панькив потащил удар с пенальти от Сергея Закарлюки.

Мне посчастливилось поиграть в УПЛ в то время, когда этот турнир был, наверное, самым сильным по своему уровню за историю.

– А вообще, какой матч или матчи в элите были для вас самыми запоминающимися?

– Один сложно назвать. Это, скорее всего поединки, когда удавалось отбирать очки у наших грандов – «Динамо» и «Шахтера». Также до сих пор в памяти противостояние с БАТЭ в Лиге Европы, когда мы отдали, казалось, выигранное противостояние и не смогли выйти в групповой раунд.

ФК Александрия

– Под руководством Владимира Шарана вы провели наибольше матчей. Вам было комфортно с этим наставником?

– Очень. Кто-то психологически не выдерживал, но это были проблемы самих футболистов. У Владимира Богдановича была чуйка на игроков, кого приглашать в команду. Это давало результат. Для «Александрии» – это легендарная личность. Этот наставник принес много пользы команде и клубу.

– Свой первый сезон в высшей лиге (2011/2012) «Александрии» не удался, команда вылетела. Почему?

– Может быть, нам не хватило опыта. К тому же, я считаю, что не нужно было снимать Владимира Шарана по ходу чемпионата. Точнее, если я не ошибаюсь, сам тренер захотел уйти, но его не удержали. Команда тогда не была на вылете. При всем уважении к Леониду Буряку, у меня с ним хорошие отношения, но наставника нужно назначать вовремя. Где-то нам и фарта не хватило.

– А кто весной 2013-го вас позвал в «Арсенал»?

– Юрий Бакалов. Мы тогда собрались буквально за три недели до старта чемпионата и сразу поехали в Турцию на сборы. Помню, что Вячеслав Шарпар и Милан Обрадович перед первой весенней игрой против «Днепра» приехали прямо на предигровую тренировку, футболистов подписывали, как говорится, на ленточке.

– Ваша столичная командировка оказалась непродолжительной. Что случилось?

– Все просто – финансирование. Тогда еще происходила смена владельца клуба. Но мне это было неинтересно, я уже уходил назад в «Александрию». Я так и не понял, что это было. Это я о времени, проведенном в «Арсенале».

– Потом, наверное, наступил ваш наилучший период в карьере. Согласны?

– У каждого футболиста есть своя команда, вот такой стала для меня «Александрия» с 2013 году. Думаю, за свою работу мне было не стыдно перед Владимиром Шараном.

– Наставник штрафовал футболистов?

– Не особо. Он не сторонник этих методов. Но если что-то и случалось, ты должен был своей игрой исправить вину. Выигрывали игру, и тренер все прощал (улыбается). Владимир Богданович – эмоциональный человек, но он быстро отходит.

– Вы перешли в «Александрию», когда владельцем клуба стал Сергей Кузьменко. Финансовые вопросы не стояли во главе угла?

– Нет. За все свое время, сколько я выступал в этой команде, что при Николае Лавренко, что при Сергее Кузьменко, все обязательства перед футболистами выполнялись. Это люди своего слова. Если бы в Украине были такие руководители, то наш футбол только прогрессировал бы.

– Какие, кстати, наибольшие премиальные вы получали в своей карьере и за что?

– За удачные матчи против «Динамо» и «Шахтера». Не помню сумм, они точно не были космическими, но и не могу жаловаться (улыбается). Обидно было, когда мы в 2017 году не прошли БАТЭ, нам тогда были обещаны хорошие бонусы?

– Какие?

– Можно было бы квартиру купить.

– В Киеве?

– Или под Киевом (улыбается).

– Выступая за «Александрию» вы впервые и сама команда в сезоне-2015/2016 пробилась в Лигу Европы. Эмоции переполняли?

– Конечно. Не каждый год удается добиться таких результатов. Это другие матчи, другой адреналин, другая ответственность. Одним словом было круто. Жаль только, что мы недолго там поиграли.

– «Хайдук» был на голову сильнее?

– Я не сказал бы. Нам не хватило опыта, возможно, нужно было немного по-другому действовать. Веселая игра получилась в Александрии. Мы атаковали, но получали голы в свои ворота. И если бы мы сыграли более осторожно, то и результат мог бы быть другим, а так – 0:3, и в Хорватии матч превратился, по сути, в формальность.

– Тем не менее, осталась гордость за то, что вы стали автором исторического первого гола александрийцев в еврокубках?

– Приятно, конечно, но это, наверное, стечение обстоятельств (улыбается).

– Вначале сезона-20182019 вы покинули «Александрию», которая впоследствии стала бронзовым призером.

– Я мог остаться в команде, я был последним, кто не подписал контракт. Принял решение переходить в «Десну». Владимир Шаран сказал, что не будет меня удерживать, уговаривать, раз я уже решил, чтобы мне потом не пришлось жалеть.

В Чернигове подобралась тогда очень сильная команда по исполнителям. Сейчас бы тот состав мог бороться за самые высокие места.

– Было расстройство, когда «Десне» в 2020 году не хватило одного гола, чтобы подняться на пьедестал?

– Да, мы тогда в решающем матче за бронзовые медали сыграли с «Зарей» вничью, а нам нужна была победа. Но что расстраиваться, это футбол. Значит, где-то недоработали. Мы тогда и с «Вольфсбургом» достойно сыграли в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. «Десна» хоть и проиграла – 0:2, но шансы на проход дальше у нас были.

– За свою карьеру вы провели почти полтысячи матчей. Какому из защитников на вашем правом фланге было наиболее сложно противостоять?

– Исмаили и Ивану Стриничу. Хорват был цепким, неуступчивым, очень сложно было его пройти. А Исмаили брал другим. Приходилось больше за ним бегать, а не ему за мной (смеется).

– А с кем из защитников вам было наиболее комфортно действовать?

– С Павлом Пашаевым и Андреем Запорожаном.

– Каковы ваши ближайшие планы, когда вам уже не нужно ехать сборы, держать, так сказать, себя в тонусе?

– Как я и сказал в начале разговора, что есть большое желание возвести достойную инфраструктуру, чтобы «Диназ» воспитывал своих ребят, которые бы потом прославляли наш клуб.