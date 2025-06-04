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  4. «За Исмаили я бегал, а не он за мной»: Старенький – о своей карьере
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 16:00 |
905
1

«За Исмаили я бегал, а не он за мной»: Старенький – о своей карьере

Известный украинский футболист завершил выступать на профессиональном уровне в 40 лет

04 июня 2025, 16:00 |
905
1
«За Исмаили я бегал, а не он за мной»: Старенький – о своей карьере
ФК Александрия. Сергей Старенький

Самый старший футболист первой лиги, коим был Сергей Старенький, завершил профессиональную карьеру в возрасте 40 лет. Об этом экс-полузащитник «Десны», «Львова», «Александрии», «Арсенала» и «Диназа» сообщил корреспонденту Sport.ua. Также в этом эксклюзивном интервью читатели нашего сайта узнают о нынешних делах вышгородского «Диназа», где Старенький работает директором. А еще Сергей рассказал о своем футбольном пути, который длился у него на профессиональном уровне 20 лет.

– Сергей, после окончания нынешнего сезона вы в 40-летнем возрасте завершили карьеру. Стремились к какому-то рекорду или просто получали удовольствие от футбола, поэтому так долго выступали?
– Ни за какими рекордами я не стремился. Просто хотелось помочь молодым партнерам набираться опыта, который они получали в первой лиге. Конечно, у меня уже был не самый лучший возраст для профессионального футбола (улыбается), но физически я себя чувствовал на уровне.
Когда в 2022 году я пришел сюда работать директором, у меня появилась мечта, чтобы в «Диназе» выступало как можно больше местных воспитанников.

– Слышал, что вы хотите организовать прощальный матч. Если да, то кто в нем будет участвовать?
– Хочу собрать ребят из «Александрии», «Десны», «Диназа», сделать такой микст. Хотя пока это больше на уровне разговоров. Но вообще хотим сделать такой благотворительный матч. Если удастся это воплотить в жизнь, то попытаюсь задействовать в нем и каких-то отечественных звезд.

– Кто будет тренировать команды?
– В любом случае я приглашу и Владимира Шарана, и Александра Рябоконя, и Александра Головко. Тех людей, с которыми я больше всего проработал.

– По итогам сезона ваш «Диназ» опустился в первую лигу. Прощание с большим футболом вышло на минорной ноте?
– Я не сильно расстроен. В любом случае нужно было заканчивать. Понимал, что нужно больше времени уделять организационной работе. А что касается вылета «Диназа», то чуда не произошло. В нашей команде выступало большинство ребят, которые ранее даже на профессиональном уровне не играли. Футболисты получили большой опыт и для них это уже успех, поскольку в мою бытность игроком, таких шансов не давалось.

– Сразу не могу не спросить у вас, как у директора клуба. Каковы дальнейшие перспективы команды?
– «Диназ» будет существовать, это однозначно. С финансированием мне помогают мои друзья, но хочется чуть больше помощи, ищем инвесторов. В ближайшем будущем будем продолжать выступать исключительно нашими воспитанниками.
А вообще хочется в Лютеже построить базу со стадионом, поскольку в нашем районе достаточно желающих заниматься футболом, приехало много переселенцев, но есть одно но. Самых талантливых выдергивают именитые клубы. А все потому, что у нас пока нет инфраструктуры. Поэтому для меня это задача номер один.

– То есть, перед «Диназом» не будет стоять задача кровь из носу вернуться в первую лигу?
– Совершенно верно. Вот когда удастся воплотить в жизнь то, о чем я уже сказал, вот тогда будем строить более грандиозные планы. Надеюсь, что в скором времени завершится война, и тогда инвесторов будет находить немного проще.

ФК Диназ. Сергей Старенький и Александр Головко

– Тренерский штаб в «Диназе» остается?
– Будем разговаривать с Александром Головко. Да, он пока остается. Я вообще очень благодарен Борисовичу, поскольку его авторитет очень влияет на воспитание молодых футболистов. И это притом, что у нас пока условия одни из самых низких среди команд первой и второй лиг.
Мы с Головко работаем уже четыре года, и если бы не он, то здесь был бы разброд и шатания. Этот наставник знает, как нужно работать с юными игроками. Это человек и наставник с большой буквы.

– Вернемся к истокам вашей карьеры. Вы и начинали свой футбольный путь в Вышгороде, тогда еще в Чайке. Какие планы строили для себя в юном возрасте?
– Моими первыми тренерами были Владимир Кожухов и Александр Король, благодаря которым я уже в 15-летнем возрасте выступал на аматорском уровне. Я там зацепился благодаря упорным тренировкам. И через некоторое время оказался в нужном месте в нужное время.
Когда я учился в аграрном университете, то приехали агенты посмотреть на одних футболистов, а в итоге выбрали меня, так как я хорошо себя проявил на соревнованиях, забив четыре мяча.

– Без профессиональной школы в начале 2005 года вы оказались в высшей лиге Беларуси, поиграв в жодинском «Торпедо», а потом и в «Сморгони». Что скажите об этом периоде карьеры?
– Это был бесценный для меня опыт. С «Торпедо» мы боролись за попадание в еврокубки, а в «Сморгони» посчастливилось поработать под руководством Георгия Кондратьева, легендарной личности, как для СССР.

– Вернувшись в Украину, вы подписали контракт с «Десной». Тогда в черниговском клубе с финансированием все было в порядке?
– Я провел две тренировки и поставил подпись под контрактом. Я попал в тот период, когда «Десной» руководил не безызвестный Алексей Савченко. Тогда с финансированием было все нормально. Я даже не ожидал, что в перволиговой команде могут быть такие условия. Но когда Савченко покинул клуб, начались проблемы и я ушел.

– Следующей вашей остановкой была «Александрия» с который вы вышли в элиту.
– Да, но сначала я немного поиграл во Львове. На один из матчей «Десны» приехал Виталий Первак посмотреть на меня и Андрея Гитченко. В итоге, Гитченко уехал в «Александрию», а я выбрал «Львов», отправившись туда за Александром Рябоконем.

– Но там тоже было не все в порядке с финансированием. Вам остались должны?
– Да, но я написал бумагу, что не имею претензий к клубу и зимой 2011-го отправился в Турцию на сбор к «Александрии». Так со второй попытки я и оказался у Владимира Шарана.

– В том же сезоне команда вышла в высшую лигу. Помните свой первый матч в элите?
– Конечно. Мы на выезде обыграли «Ворсклу» со счетом 1:0. Я отыграл полный матч, хотя перед встречей легкое волнение присутствовало, все-таки это был мой первый поединок на таком уровне. Единственный гол тогда забил Давид Таргамадзе. Интригующей получилась та игра, так как с 58-й минуты мы играли в меньшинстве после удаления Андрея Гитченко. А под занавес поединка Юра Панькив потащил удар с пенальти от Сергея Закарлюки.
Мне посчастливилось поиграть в УПЛ в то время, когда этот турнир был, наверное, самым сильным по своему уровню за историю.

– А вообще, какой матч или матчи в элите были для вас самыми запоминающимися?
– Один сложно назвать. Это, скорее всего поединки, когда удавалось отбирать очки у наших грандов – «Динамо» и «Шахтера». Также до сих пор в памяти противостояние с БАТЭ в Лиге Европы, когда мы отдали, казалось, выигранное противостояние и не смогли выйти в групповой раунд.

ФК Александрия

– Под руководством Владимира Шарана вы провели наибольше матчей. Вам было комфортно с этим наставником?
– Очень. Кто-то психологически не выдерживал, но это были проблемы самих футболистов. У Владимира Богдановича была чуйка на игроков, кого приглашать в команду. Это давало результат. Для «Александрии» – это легендарная личность. Этот наставник принес много пользы команде и клубу.

– Свой первый сезон в высшей лиге (2011/2012) «Александрии» не удался, команда вылетела. Почему?
– Может быть, нам не хватило опыта. К тому же, я считаю, что не нужно было снимать Владимира Шарана по ходу чемпионата. Точнее, если я не ошибаюсь, сам тренер захотел уйти, но его не удержали. Команда тогда не была на вылете. При всем уважении к Леониду Буряку, у меня с ним хорошие отношения, но наставника нужно назначать вовремя. Где-то нам и фарта не хватило.

– А кто весной 2013-го вас позвал в «Арсенал»?
– Юрий Бакалов. Мы тогда собрались буквально за три недели до старта чемпионата и сразу поехали в Турцию на сборы. Помню, что Вячеслав Шарпар и Милан Обрадович перед первой весенней игрой против «Днепра» приехали прямо на предигровую тренировку, футболистов подписывали, как говорится, на ленточке.

– Ваша столичная командировка оказалась непродолжительной. Что случилось?
– Все просто – финансирование. Тогда еще происходила смена владельца клуба. Но мне это было неинтересно, я уже уходил назад в «Александрию». Я так и не понял, что это было. Это я о времени, проведенном в «Арсенале».

– Потом, наверное, наступил ваш наилучший период в карьере. Согласны?
– У каждого футболиста есть своя команда, вот такой стала для меня «Александрия» с 2013 году. Думаю, за свою работу мне было не стыдно перед Владимиром Шараном.

– Наставник штрафовал футболистов?
– Не особо. Он не сторонник этих методов. Но если что-то и случалось, ты должен был своей игрой исправить вину. Выигрывали игру, и тренер все прощал (улыбается). Владимир Богданович – эмоциональный человек, но он быстро отходит.

– Вы перешли в «Александрию», когда владельцем клуба стал Сергей Кузьменко. Финансовые вопросы не стояли во главе угла?
– Нет. За все свое время, сколько я выступал в этой команде, что при Николае Лавренко, что при Сергее Кузьменко, все обязательства перед футболистами выполнялись. Это люди своего слова. Если бы в Украине были такие руководители, то наш футбол только прогрессировал бы.

– Какие, кстати, наибольшие премиальные вы получали в своей карьере и за что?
– За удачные матчи против «Динамо» и «Шахтера». Не помню сумм, они точно не были космическими, но и не могу жаловаться (улыбается). Обидно было, когда мы в 2017 году не прошли БАТЭ, нам тогда были обещаны хорошие бонусы?

– Какие?
– Можно было бы квартиру купить.

– В Киеве?
– Или под Киевом (улыбается).

– Выступая за «Александрию» вы впервые и сама команда в сезоне-2015/2016 пробилась в Лигу Европы. Эмоции переполняли?
– Конечно. Не каждый год удается добиться таких результатов. Это другие матчи, другой адреналин, другая ответственность. Одним словом было круто. Жаль только, что мы недолго там поиграли.

– «Хайдук» был на голову сильнее?
– Я не сказал бы. Нам не хватило опыта, возможно, нужно было немного по-другому действовать. Веселая игра получилась в Александрии. Мы атаковали, но получали голы в свои ворота. И если бы мы сыграли более осторожно, то и результат мог бы быть другим, а так – 0:3, и в Хорватии матч превратился, по сути, в формальность.

– Тем не менее, осталась гордость за то, что вы стали автором исторического первого гола александрийцев в еврокубках?
– Приятно, конечно, но это, наверное, стечение обстоятельств (улыбается).

– Вначале сезона-20182019 вы покинули «Александрию», которая впоследствии стала бронзовым призером.
– Я мог остаться в команде, я был последним, кто не подписал контракт. Принял решение переходить в «Десну». Владимир Шаран сказал, что не будет меня удерживать, уговаривать, раз я уже решил, чтобы мне потом не пришлось жалеть.
В Чернигове подобралась тогда очень сильная команда по исполнителям. Сейчас бы тот состав мог бороться за самые высокие места.

– Было расстройство, когда «Десне» в 2020 году не хватило одного гола, чтобы подняться на пьедестал?
– Да, мы тогда в решающем матче за бронзовые медали сыграли с «Зарей» вничью, а нам нужна была победа. Но что расстраиваться, это футбол. Значит, где-то недоработали. Мы тогда и с «Вольфсбургом» достойно сыграли в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. «Десна» хоть и проиграла – 0:2, но шансы на проход дальше у нас были.

– За свою карьеру вы провели почти полтысячи матчей. Какому из защитников на вашем правом фланге было наиболее сложно противостоять?
– Исмаили и Ивану Стриничу. Хорват был цепким, неуступчивым, очень сложно было его пройти. А Исмаили брал другим. Приходилось больше за ним бегать, а не ему за мной (смеется).

– А с кем из защитников вам было наиболее комфортно действовать?
– С Павлом Пашаевым и Андреем Запорожаном.

– Каковы ваши ближайшие планы, когда вам уже не нужно ехать сборы, держать, так сказать, себя в тонусе?
– Как я и сказал в начале разговора, что есть большое желание возвести достойную инфраструктуру, чтобы «Диназ» воспитывал своих ребят, которые бы потом прославляли наш клуб.

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Сергей Старенький Диназ Вышгород Александрия Владимир Шаран Александр Рябоконь Александр Головко Десна Чернигов БАТЭ Лига Европы Арсенал Киев Юрий Бакалов Андрей Гитченко Исмаили Иван Стринич Андрей Запорожан Павел Пашаев Шахтер Донецк Динамо Киев
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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pfk_alexandria
Норм играл у нас, спасибо брат)
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