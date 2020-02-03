ФОТО. Даяна Ястремская активно тренируется перед стартом Кубка Федерации

Украина стартует на этой неделе

  • 03.02.2020 12:12
  • 475 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Даяна Ястремская активно тренируется перед стартом Кубка Федерации
© ФТУ

Украинская теннисистка Даяна Ястремская активно тренируется в Эстонии, где на этой неделе стартует Кубок Федерации.

Сборная Украины 6-го февраля сыграет против Болгарии, а 7-го - с Хорватией.

Фото ФТУ

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Ruud
    Ruud, 03.02.2020 12:37
    0
    давай, Даяна, вся надежда на тебя
    Ссылка
    Ruud
    Ruud, 03.02.2020 12:37
    0
    давай, Даяна, вся надежда на тебя
    Ссылка
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