ФОТО. Даяна Ястремская активно тренируется перед стартом Кубка Федерации

Украинская теннисистка Даяна Ястремская активно тренируется в Эстонии, где на этой неделе стартует Кубок Федерации.
Сборная Украины 6-го февраля сыграет против Болгарии, а 7-го - с Хорватией.
Фото ФТУ
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Источник — Sport.ua
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