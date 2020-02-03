Владислав ГЕЛЬЗИН: «Требования Гомеса по составу выполнили на 85%»

Президент «Олимпика» рассказал о комплектации команды

  • 03.02.2020 10:44
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Владислав ГЕЛЬЗИН: «Требования Гомеса по составу выполнили на 85%»
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин — о готовности команды к весенней части сезона в чемпионате Украины.

«У Дениса Баланюка есть одна заминка по контракту, которую его агент постарается решить с президентом предыдущего клуба.

На все 100% пожелания Висенте Гомеса удовлетворить не получилось, но процентов на 85 это сделать удалось. Что касается задач на сезон, то, принимая во внимание то место, на котором мы находимся, постараемся побороться за первую «шестерку». А как получится, посмотрим в чемпионате», — отметил Гельзин в эфире канала «Футбол 1».

Ранее сообщалось, что «Олимпик» проведет пять товарищеских матчей на втором сборе.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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