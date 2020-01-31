Олимпик проведет пять товарищеских матчей на втором сборе

Ночью с 31-го января на 1-е февраля донецкий «Олимпик» рейсом из аэропорта Борисполь отправится в турецкую Анталию, где команду ждет еще один двухнедельный тренировочный сбор. За это время команда Висенте Гомеса проведет пять товарищеских матчей.
04.02 «Олимпик» (Донецк, Украина) — ФК «Локомотив» (Пловдив, Болгария)
07.02 «Олимпик» (Донецк, Украина) — ФК «Работнички» (Скопье, Македония)
08.02 «Олимпик» (Донецк, Украина) — ФК «Расинг» (Люксембург)
13.02 «Олимпик» (Донецк, Украина) — ФК «Динамо» (Батуми, Грузия)
14.02 «Олимпик» (Донецк, Украина) — ФК «Кайсар» (Кызылорда, Казахстан)
Время начала матчей будет известно позже.
Источник — ФК Олимпик Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.