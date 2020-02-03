Ювентус собирается купить Ван Дейка за рекордную сумму

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк может перейти в туринский «Ювентус» летом 2020 года.

Руководство туринского клуба готовит «Ливерпулю» предложение в размере 150 миллионов фунтов (около 180 миллионов евро). В том случае, если подобная сделка состоится, Ван Дейк во второй раз в карьере станет самым дорогим защитником в мире.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ван Дейк провел 34 матча на клубном уровне, забив четыре гола.

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