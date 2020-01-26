ФОТО. Топ-10 самых дорогих центральных защитников в мире

Лидирует в рейтинге футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк

  • 26.01.2020 11:43
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ФОТО. Топ-10 самых дорогих центральных защитников в мире
© ФК Ливерпуль. Вирджил ван Дейк

Опубликован список топ-10 самых дорогих центральных защитников в мире.

Первое место в рейтинге занимает 28-летний нидерландский игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, который оценивается в €100 миллионов. На втором месте идет 26-летний футболист «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан — €80 миллионов.

Третье место (€75 миллионов) разделяют сразу три игрока — 20-летний игрок «Ювентуса» Маттейс де Лигт, 25-летний футболист «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт и 28-летний сенегалец Калиду Кулибали из «Наполи».

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Источник — Transfermarkt

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