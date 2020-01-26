ФОТО. Топ-10 самых дорогих центральных защитников в мире

Опубликован список топ-10 самых дорогих центральных защитников в мире.

Первое место в рейтинге занимает 28-летний нидерландский игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, который оценивается в €100 миллионов. На втором месте идет 26-летний футболист «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан — €80 миллионов.

Третье место (€75 миллионов) разделяют сразу три игрока — 20-летний игрок «Ювентуса» Маттейс де Лигт, 25-летний футболист «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт и 28-летний сенегалец Калиду Кулибали из «Наполи».