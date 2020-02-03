САРРИ: «Роналду продолжает много забивать, он решает исходы матчей»

Главный тренер «Ювентуса» – о победе над «Фиорентиной»

  • 03.02.2020 03:05
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САРРИ: «Роналду продолжает много забивать, он решает исходы матчей»
© ФК Ювентус. Маурицио Сарри

Наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал разгромную победу над «Фиорентиной» (3:0) в матче 22-го тура итальянской Серии А.

«Криштиану Роналду продолжает много забивать, и это важно для его морального состояния. Физически он в порядке и решает исходы матчей. У других нападающих тоже все хорошо, поэтому мне всегда сложно кого-то не выпускать на поле», - сказал Сарри.

Напомним, «Ювентус» стал первым клубом, который выиграл 1600 матчей в Серии А.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

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