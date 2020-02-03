САРРИ: «Роналду продолжает много забивать, он решает исходы матчей»

Наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал разгромную победу над «Фиорентиной» (3:0) в матче 22-го тура итальянской Серии А.
«Криштиану Роналду продолжает много забивать, и это важно для его морального состояния. Физически он в порядке и решает исходы матчей. У других нападающих тоже все хорошо, поэтому мне всегда сложно кого-то не выпускать на поле», - сказал Сарри.
Напомним, «Ювентус» стал первым клубом, который выиграл 1600 матчей в Серии А.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Tuttomercatoweb.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.